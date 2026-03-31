Carlos Cabreiro é o novo diretor nacional da Polícia Judiciária, sucedendo assim a Luís Neves, que desde 23 de fevereiro desempenha funções de ministro da Administração Interna.O anúncio foi feito pelo Governo, que escolheu o até agora diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), funções que desempenhava há dez anos.Cabreiro nasceu em Miranda do Douro há 59 anos, é licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, tem uma pós-graduação em guerra de informação pela Academia Militar e chegou à PJ como inspetor estagiário em 1991. Esteve sempre ligado ao crime informático, tendo chegado a subdiretor antiga direção central de investigação à criminalidade economico-financeira.Entre as investigações mais mediáticas, liderou a operação que levou à captura do hacker Rui Pinto, que entrou em servidores de clubes, empresas e responsáveis da justiça. .Cibersegurança. Novo regime responsabiliza dirigentes. PJ não descarta processos crime por gestão danosa