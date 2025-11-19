Braga. João Rodrigues negoceia com vereadora do PS e com independentes para garantir governabilidade

João Rodrigues tem tido a prioridade de tornar governável a Câmara Municipal de Braga e, pelo que o DN sabe, negoceia a entrada de Catarina Miranda no Executivo. A socialista, número 2 da lista que era encabeçada por António Braga, poderá ser peça importante para que o presidente apoiado por PSD-CDS-PP e PPM possa ter mais conforto nas propostas que apresenta.A situação do PS em Braga não é ainda totalmente clara porque o líder da concelhia, Pedro Sousa, é agora o principal rosto, já que António Braga não assumiu o mandato de vereador.A coligação em Braga venceu as Autárquicas de outubro, mas por menos de 300 votos de diferença. Como tal, a Câmara está em situação de apertada dificuldade para governar, por ter três de 11 mandatos. Preencheu pela equipa os pelouros até aqui.O Partido Socialista e o movimento independente liderado por Ricardo Silva alcançaram três mandatos cada. Ao DN, há um mês, João Rodrigues disse que não tinha planos de associação a Ricardo Silva, mas poderá ser a solução a encontrar para viabilização das principais propostas. E há reuniões a decorrerem com o movimento independente. O homem que governou uma das freguesias mais importantes em Braga, conseguindo um resultado surpreendente nas eleições, quer que os três elementos entrem no Executivo. "Entre estas conversas, o senhor presidente acabou por nos perguntar se estaríamos na disponibilidade de aceitar algum tipo de pelouros, mas não os três vereadores, apenas um ou dois dos eleitos. Nós dissemos que não, porque funcionamos como um bloco eleito e que teve a confiança de 21 mil eleitores, e portanto não faz sentido estar a partir o grupo de trabalho”, referiu Ricardo Silva à Rádio Universitária do Minho. A acontecer a inclusão de um elemento do PS não seria necessário que estivessem três vereadores do movimento independente, porque se atingiria a maioria (6 em 11).Até aqui, pelo que foi possível saber, não haveria caminho para um entendimento do PS com o PSD. Caso Catarina Miranda opte por essa decisão será uma ação individual, sem a conjugação com o partido. Rui Rocha, que manteve lugar de deputado no Parlamento, é vereador eleito pela Iniciativa Liberal e reuniu com João Rodrigues antes.“A Iniciativa Liberal, em coerência com os princípios que defendeu em campanha eleitoral, analisará assim caso a caso as propostas que venham a ser discutidas nas reuniões de Câmara”, adiantou em comunicado, rejeitando pelouros, mas antes adotando “uma oposição exigente. construtiva, rigorosa, leal, assertiva e responsável.”.PS Braga reconhece vitória de João Rodrigues nas eleições.Governabilidade em Braga depende de negociação medida a medida