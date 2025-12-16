Braga. João Rodrigues confia em abstenção do PS no orçamento, Pedro Sousa não dá garantias

Braga é uma das capitais de distrito em maior aperto negocial porque o PSD-CDS-PP-PPM tem três vereadores e angariou uma vereadora que vinha do PS. Os quatro nomes não chegam para aprovação do orçamento e o movimento independente liderado por Ricardo Silva, com três eleitos, recusou entrar no Executivo. “Autoexcluíram-se do processo porque queriam ter os três nomes integrados com pelouro. Não vejo lógica em alguém vir a votar contra, preferindo o orçamento anterior, mas admito que o PS tem mais maturidade na leitura”, disse ao DN João Rodrigues, presidente eleito, crendo que o “PS se pode abster” porque o tem feito noutras matérias apresentadas. A mesma confiança é apresentada na aprovação do Plano Diretor Municipal, onde Rodrigues diz ter “um aumento da área construtiva em 25,7%.” Portanto, para o social-democrata reside nos socialistas a convicção de que o orçamento e principais desafios da cidadeOra, o PS não tem António Braga, que perdeu a Câmara por menos de 300 votos, como vereador. Catarina Miranda, número 2, é agora vereadora com pelouro no PSD-CDS-PP-PPM. Pedro Sousa, deputado e figura maior dos socialistas em Braga nesta altura, reconhece que “o PS não está para fazer força de bloqueio”, mas assinala que não faz “futurologia” e vai “analisar e perceber o que é melhor para a cidade.” Até porque existem 71 pessoas na comissão política minhota. Critica, porém, a postura de João Rodrigues. “Tem havido um caminho de desvalorização do PS. Ficámos a aguardar reuniões pelo PDM, enviámos quatro datas e não houve reunião. Chamou IL, Chega e o movimento independente a reuniões e ao PS não”, aponta Pedro Sousa, que desvaloriza a decisão de Catarina Miranda ter rumado ao executivo de Rodrigues ou António Braga não ter ficado como vereador."Não iria ser candidato a Braga em 2029, deixou claro isso", responde, prometendo "oposição sem pelouro pelos melhores interesses dos bracarenses." .Concelhia do PS de Braga demarca-se da decisão de Catarina Miranda de integrar executivo PSD.Braga. Catarina Miranda eleita vereadora pelo PS integra executivo do social-democrata João Rodrigues