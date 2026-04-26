Ricardo Costa confia ter a maioria da base do PS na distrital de Braga.
Ricardo Costa confia ter a maioria da base do PS na distrital de Braga.Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens
Política

Braga está perto do consenso para Ricardo Costa liderar distrital do PS

Eduardo Oliveira foca-se em Famalicão e Pedro Sousa cumprirá penúltimo mandato na concelhia de Braga de olhos na capital de distrito nas Autárquicas. Carneiro deu aval a deputado vencido em Guimarães.
Frederico Bártolo
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