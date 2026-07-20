José Manuel Pureza, coordenador do BE.
José Manuel Pureza, coordenador do BE.RODRIGO ANTUNES/LUSA
Política

Bloco prepara novo projeto político e recusa esvaziar-se "num Partido Socialista de deriva liberal”

Alexandre Abreu é um dos três militantes que tem a incumbência de desenhar um documento orientador no partido. Vê o BE com "espaço próprio e necessário” e descarta colagens ao PS como o Livre vincou.
Frederico Bártolo
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