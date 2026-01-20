Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda
José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de EsquerdaGerardo Santos
Política

BE aprova apelo ao voto em Seguro e critica PSD e IL

José Manuel Pureza considera "absolutamente inqualificável" o silêncio das lideranças da direita.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O BE aprovou esta terça-feira, 20 de janeiro, o apelo ao voto em António José Seguro contra André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais, anunciou o coordenador do partido, que criticou PSD e IL por não tomarem posição.

"Na segunda volta nós vamos ter um confronto entre um candidato pela democracia e um candidato contra a democracia, e neste contexto o Bloco acha absolutamente inqualificável o silêncio das lideranças de PSD e IL", declarou José Manuel Pureza, em conferência de imprensa, na sede nacional do BE, em Lisboa.

O coordenador do BE acrescentou que "o Bloco evidentemente que não hesita e por isso mesmo os órgãos de direção do Bloco assumiram e aprovaram a posição de apelar ao voto em António José Seguro para derrotar André Ventura e para derrotar a extrema-direita nestas eleições presidenciais".

José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda
PSD divide-se no apoio a Seguro e Luís Montenegro terá decisão a tomar
José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda
Rui Moreira anuncia voto em Seguro na segunda volta
Bloco de Esquerda
António José Seguro
Presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt