BE aprova apelo ao voto em Seguro e critica PSD e IL

O BE aprovou esta terça-feira, 20 de janeiro, o apelo ao voto em António José Seguro contra André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais, anunciou o coordenador do partido, que criticou PSD e IL por não tomarem posição."Na segunda volta nós vamos ter um confronto entre um candidato pela democracia e um candidato contra a democracia, e neste contexto o Bloco acha absolutamente inqualificável o silêncio das lideranças de PSD e IL", declarou José Manuel Pureza, em conferência de imprensa, na sede nacional do BE, em Lisboa.O coordenador do BE acrescentou que "o Bloco evidentemente que não hesita e por isso mesmo os órgãos de direção do Bloco assumiram e aprovaram a posição de apelar ao voto em António José Seguro para derrotar André Ventura e para derrotar a extrema-direita nestas eleições presidenciais".