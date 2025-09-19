Barreiro: AD exige renúncia de candidato autárquico do PS que atropelou e perseguiu homem com barra de ferro

A candidatura da AD - Coligação PSD-CDS à Câmara do Barreiro exigiu a renúncia do antigo árbitro de futebol Juvenal Silvestre, candidato do PS à presidência da União das Freguesias de Palhais e Coina, na sequência da divulgação pública de imagens de vídeo em que este atropelou um opositor à gestão autárquica socialista e, de seguida, o enfrentou com uma barra de ferro nas mãos."Perante atos tão graves e inqualificáveis, importa dizer com toda a clareza: quem recorre à violência, à intimidação e ao abuso de meios públicos não é digno de se apresentar a eleições, muito menos de ambicionar a função de presidente de uma freguesia", lê-se no comunicado da AD, que comenta factos "públicos e testemunhados por imagens e vídeo".Em causa no incidente, que aconteceu numa rua de Palhais, na manhã desta terça-feira, estará a reação do autarca socialista aos protestos de um residente contra "dez meses de inércia perante uma fuga de água na via pública", que o terão motivado a colar cartazes nas baias de sinalização da via pública, com os dizeres "Obrigado PS-Barreiro" e "10 meses de fuga água buracos [sic]". Segundo relatos de moradores partilhados nas redes sociais, o socialista Juvenal Silvestre, atual secretário da união de freguesias presidida pela sua mulher, Naciolinda Silvestre - que não pode recandidatar-se, por limitação de mandatos, cedendo esse lugar nas listas ao marido, que fora precisamente o seu antecessor no cargo -, terá retirado os cartazes na noite anterior. De manhã, quando seguia ao volante de uma viatura da União de Freguesias de Palhais e Coina, foi gravado a atropelar o homem que tentou bloquear a sua passagem, enfrentando-o de seguida, com uma barra de ferro nas mãos.A barra de ferro acabou por ser retirada ao autarca socialista, que se terá queixado de ter sido agredido a pontapé ao ser imobilizado, o que estará a ser negado pelo morador em Palhais..O apelo da AD para que o PS, que detém a presidência da Câmara do Barreiro, retire a confiança política ao seu candidato à União de Freguesias de Palhais e Coina, devido ao que a coligação diz ser um comportamento que "não honra a democracia, não respeita a cidadania e ofende os valores mais básicos da convivência em sociedade", não teve particular acolhimento da concelhia socialista, mesmo garantindo que "repudia e condena a violência em todas as suas formas"."O PS do Barreiro reconhece como intocável o direito à insatisfação, descontentamento e indignação, bem como a sua manifestação e liberdade de expressão. Sendo o modo como cada pessoa age prerrogativa própria, desde que no estrito cumprimento e respeito pela lei, o PS do Barreiro apela a que este exercício seja feito nos locais próprios e pelas vias adequadas, com o intuito de melhor contribuir para a resolução dos problemas identificados e orgulha-se que, no exercício da presidência de todos os órgãos autárquicos do concelho durante este mandato autárquico, nunca nenhum munícipe tenha sido limitado no seu exercício de cidadania", lê-se no comunicado, assinado pelo líder concelhio Rui Pedro Pereira.O comunicado socialista termina com um reconhecimento de que "o crescimento da extrema-direita configura novos desafios ao exercício do poder local, minando a confiança nas instituições e nos seus agentes, dificultando a construção de pontes e consensos ao manipular a informação, polarizar opiniões e criar tensões entre pares". Algo que estará relacionado com o facto de o vídeo que mostra o atropelamento ter sido partilhado em páginas de redes sociais ligadas ao Chega.