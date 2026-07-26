António José Seguro recebeu André Ventura em audiência neste mês.
António José Seguro recebeu André Ventura em audiência neste mês.Miguel Figueiredo Lopes/Presidência da República
Política

Barómetro DN/Aximage: Todos com Seguro, a não ser os eleitores do Chega

Avaliação do Presidente da República piora em relação ao mês anterior, mas mantém um saldo muito positivo.
Leonardo Ralha
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