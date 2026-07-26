Barómetro DN/Aximage: Todos com Seguro, a não ser os eleitores do Chega

O Presidente da República, António José Seguro, tem avaliação positiva de quase dois terços dos participantes no Barómetro DN/Aximage de julho (63%), mas vê esse apoio reduzir-se em relação ao mês anterior, ao mesmo tempo que a percentagem de inquiridos que fazem uma avaliação negativa do seu desempenho aumenta para quase um quarto do total (24%). E tem, pela primeira vez, saldo negativo entre aqueles que desde o início estão menos convencidos consigo: os eleitores do Chega.Nas 501 entrevistas realizadas pela Aximage, a 20 e 21 de julho, António José Seguro tem o seu desempenho enquanto Chefe de Estado nos 30 dias anteriores avaliado com um muito bem por 14% dos inquiridos e bem por 49%, enquanto 16% responderam que esteve mal e 8% muito mal, com os restantes a não terem opinião.. Apesar de o saldo permanecer muito favorável para o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, em junho era ainda melhor, pois 22% respondiam que Seguro estivera muito bem, 47% diziam que estivera bem, 13% que agira mal e 5% que agira muito mal. Resultados que estavam em linha com os do Barómetro DN/Aximage de abril, o primeiro a incluir perguntas sobre o desempenho do vencedor da segunda volta das eleições presidenciais de 2026.Para o pior resultado de António José Seguro contribuíram decisivamente os inquiridos que votaram no Chega nas legislativas de 2025. Somente 6% desses eleitores do partido de André Ventura, que foi recebido em audiência no Palácio de Belém a 15 de julho, responderam que o Chefe de Estado agiu muito bem - contra 16% que assim consideravam em junho - e 34% que esteve bem, subindo significativamente a percentagem daqueles que dizem ter estado mal (27%) e muito mal (17%) - eram, respetivamente, 20% e 15% no Barómetro DN/Aximage anterior.Muito menos afetada foi a avaliação do Chefe de Estado entre quem votou na AD. Continua a haver 15% a dar-lhe um muito bem e 57% a optar pelo bem, embora aumente ligeiramente a percentagem dos que responderam que esteve mal (13%) e muito mal (5%). Esse saldo é ainda mais positivo no eleitorado socialista: 27% disseram que o antigo secretário-geral do PS esteve muito bem, 54% que esteve bem, 8% que esteve mal e 2% muito mal.Entre os segmentos da população em que Seguro obtém resultados menos positivos destacam-se os inquiridos entre os 35 e os 49 anos, onde o Chega lidera na intenção de voto legislativo, e entre os quais 35% dão avaliação negativa (há 23% a responder que o Presidente da República agiu mal e 12% que agiu muito mal), embora 51% tenham opinião positiva (14% dizem que esteve muito bem e 37% que esteve bem).Pelo contrário, os mais velhos, com idade igual ou superior a 65 anos, que constituem o grupo que mais apoia o PS, continuam a ser os maiores admiradores da forma com Seguro exerce a Chefia de Estado. Há 19% a dizer que esteve muito bem e 53% que esteve bem, contra apenas 9% que dizem ter estado mal e 5% que esteve muito mal..Ficha técnica.Objetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage, Lda., para o DN relativa a barómetro político e temas da atualidade.Universo: Indivíduos maiores de 18 anos eleitores e residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4). A amostra consiste em entrevistas efetivas: 501 entrevistas CAWI; 246 homens e 255 mulheres; 103 entre os 18 e os 34 anos, 125 entre os 35 e os 49 anos, 133 entre os 50 e os 64 anos e 140 para os 65 e mais anos; Norte 183, Centro 113, Sul e Ilhas 66, Área Metropolitana de Lisboa 139.Técnica: Aplicação online - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - de um questionário estruturado, devidamente adaptado ao suporte utilizado, a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas. O trabalho de campo decorreu entre 20 e 21 de julho de 2026.Taxa de resposta: 93,30%Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,4%.Responsabilidade do estudo: Aximage, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio..Barómetro DN/Aximage: Governo tem a pior avaliação desde o início da legislatura.Barómetro DN/Aximage: PS mantém-se à frente nas intenções de voto e Chega ultrapassa AD