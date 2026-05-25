Barómetro DN/Aximage. Revisão da Constituição divide direita e esquerda

Numa altura em que o Chega deu entrada formal com uma proposta que pode desencadear um processo de revisão constitucional no Parlamento, a maioria dos portugueses concorda que o país precisa de rever a Constituição, mas os dados revelam uma forte divisão ideológica entre direita e esquerda sobre o tema. Segundo o mais recente barómetro DN/Aximage, 54% dos inquiridos defendem alterações constitucionais, enquanto 34% se mostram contra.Os dados revelam uma clivagem política muito marcada. Entre os eleitores do Chega (86%) e da IL (84%), a esmagadora maioria defende rever a Constituição de 1976 pela oitava vez. Também no eleitorado PSD/CDS existe maioria favorável, com 57% a apoiar uma revisão constitucional. À esquerda, o cenário inverte-se. Entre os eleitores do PS, 53% mostram-se contra alterações constitucionais, enquanto no Livre a oposição atinge 65% e na CDU 64.. Os jovens são mais favoráveis à revisão constitucional, com percentagens próximas dos 60% nas faixas entre os 18 e os 49 anos, ao contrário dos maiores de 65 anos, mais divididos (45% a favor-43% contra) sobre a necessidade de alterar a lei fundamental do regime democrático português.Apesar da intenção formalizada pelo Chega na AR com um projeto que sugere alterações profundas na Constituição - incluindo a possibilidade de perda da nacionalidade portuguesa adquirida por imigrantes em determinados casos -, PSD e PS já fizeram passar a mensagem de que não irão acompanhar a iniciativa do partido de Ventura, preferindo adiar uma revisão constitucional para mais tarde na legislatura. A Iniciativa Liberal, pelo contrário, já manifestou intenção de aproveitar o processo em curso para apresentar propostas próprias. .Barómetro DN/Aximage. Portugueses querem uma reforma laboral, mas pacote do Governo só convence liberais\n.Barómetro DN/Aximage: PS abre dez pontos de vantagem e AD cai para terceira força.Ficha técnica Objetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage, Lda. para o DN relativa a barómetro político e temas da atualidade. Universo: Indivíduos maiores de 18 anos eleitores e residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII),a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4). A amostra consiste em entrevistas efetivas: 505 entrevistas CAWI; 248 homens e 257 mulheres; 106 entre os 18 e os 34 anos,129 entre os 35 e os 49 anos, 133 entre os 50 e os 64 anos e 137 para os 65 e mais anos; Norte 182, Centro 102, Sul e Ilhas 70, Área Metropolitana de Lisboa 151.Técnica: Aplicação online - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - de um questionário estruturado, devidamente adaptado ao suporte utilizado, a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas. O trabalho de campo decorreu entre18 e 19 de maio de 2026. Taxa de resposta: 91,82%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,4%.Responsabilidade do estudo: Aximage, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio