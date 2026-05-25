Chega apresentou no Parlamento uma proposta de revisão constitucional
Chega apresentou no Parlamento uma proposta de revisão constitucionalFoto: Leonardo Negrão
Política

Barómetro DN/Aximage. Revisão da Constituição divide direita e esquerda

Barómetro mostra 54% dos inquiridos favoráveis a alterações constitucionais. Apoio é esmagador entre eleitores do Chega e da IL, enquanto à esquerda domina a rejeição da revisão da lei fundamental.
Rui Frias
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