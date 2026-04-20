Barómetro DN/Aximage. Resposta do Governo ao custo da guerra é "insuficiente" até para eleitorado PSD e CDS

A atuação do Governo na resposta à crise económica provocada pela guerra no Irão é chumbada de forma clara por uma larga maioria dos portugueses, incluindo o eleitorado dos próprios partidos que apoiam o executivo, PSD e CDS, mostram os dados do barómetro DN/Aximage de abril.No total, mais de três quartos (77%) dos inquiridos consideram que a resposta do Governo foi “insuficiente”, enquanto apenas 15% a classificam como “suficiente”. E embora a crítica à atuação do executivo liderado por Luís Montenegro na resposta ao aumento do custo de vida provocado pela guerra no Médio Oriente assuma a expressão mais destacada, acima dos 80%, entre o eleitorado de esquerda – atingindo um máximo de 91% entre os inquiridos do Livre -, a avaliação negativa é amplamente maioritária em todo o universo partidário. Mesmo entre os inquiridos que assumem ter votado na coligação PSD/CDS nas últimas legislativas, o chumbo às medidas do governo para fazer face à guerra atinge uns expressivos 65%, contra os apenas 12% que consideram “suficiente” a resposta do executivo. .O Governo aprovou a 27 de março, em reunião de Conselho de Ministros, um pacote de medidas para fazer face ao aumento dos combustíveis devido à guerra no Médio Oriente com “um custo de cerca de 150 milhões de euros por mês”, segundo anunciou Luís Montenegro, que tem recusado, no entanto, outras medidas reclamadas pela Oposição, como por exemplo o IVA zero no cabaz alimentar, o que levou o primeiro-ministro a ouvir acusações de “insensibilidade” no último debate quinzenal em que marcou presença no parlamento.Na última semana, já depois das datas (10 a 15 de abril) em que foi realizado este barómetro DN/Aximage, o executivo anunciou três novas medidas: um adiamento das contribuições para a Segurança Social devidas em abril, maio e junho para o setor do transporte de mercadorias, solicitar à Comissão Europeia descontos adicionais no âmbito da política fiscal dos combustíveis e ainda um programa de apoio de 30 milhões de euros para veículos de transporte de mercadorias por conta de outrem e para veículos de transporte de passageiros de passageiros coletivos afetos a obrigações de serviços público.Mas para já o descontentamento é generalizado e transversal ao território, atingindo expressão máxima na Área Metropolitana de Lisboa (80%) e no Sul e Ilhas (82%), enquanto a região Norte é a mais condescendente (73% de insatisfação). A reprovação da atuação do governo nesta matéria aumenta com a idade, desde os 72% entre os mais jovens (18-34) até um máximo de 80% entre os maiores de 65 anos. As classes médias são as mais críticas, com 80% e 79% de insatisfação nas classes C1 e C2, enquanto na classe social mais baixa (D) se fica pelos 68%.De resto, o impacto económico da guerra no Irão já se faz sentir de forma clara em Portugal, com 58% dos inquiridos a admitirem ter adotado medidas para fazer face ao aumento dos preços dos combustíveis, contra 42% que dizem não ter alterado os seus comportamentos de consumo. O impacto é generalizado, mas mais acentuado no Centro do país (65%), enquanto a Área Metropolitana do Porto regista o valor mais baixo (54%). Os dados mostram que os mais jovens (18-34 anos) são os mais afetados, com 66% a alterar hábitos, contrastando com os apenas 43% entre os maiores de 65 anos. A crise atinge também particularmente os inquiridos mais pobres (classe D), com 70% a dizerem ter sido obrigados a privar-se de alguma coisa devido ao custo da guerra (55% nas classes mais altas). Entre as principais medidas adotadas, destaca-se a redução do uso do automóvel em deslocações curtas (56%), seguida de cortes em despesas com alguns produtos ou bens (45%) e diminuição das idas a restaurantes (40%) ou fins de semana fora de casa (38%). Portugueses divididos sobre o uso da Base das Lajes Mais dividida está a opinião dos portugueses perante a utilização da Base das Lajes, nos Açores, por forças norte-americanas no contexto da guerra com o Irão: 48% dos inquiridos deste barómetro DN/Aximage concordam com este cenário, 15% dos quais dizem mesmo “concordar totalmente”, enquanto 40% manifestam oposição, dos quais 17% “discordam totalmente”. Só na região Sul e Ilhas, no entanto, é que a maioria dos inquiridos com opinião formada sobre este tema se manifestou contrária ao uso das Lajes, com 46% contra (entre os 30% que discordam e os 16% que discordam totalmente) e apenas 42% a favor – num resultado que pode refletir a maior sensibilidade que o assunto suscita nos Açores. Do ponto de vista etário, os mais jovens (18-34 anos) revelam maior abertura à utilização da base, enquanto o grupo dos 35-49 anos surge como o mais crítico.As diferenças mais marcadas surgem na análise político-partidária, evidenciando uma clara divisão entre direita e esquerda nesta matéria: entre os eleitores de PSD/CDS, Chega e Iniciativa Liberal inquiridos, regista-se uma predisposição maioritária para aceitar o uso da base da ilha Terceira, enquanto nos eleitores de esquerda a sensibilidade é maioritariamente contrária.Quase unânime é o apoio à decisão de Portugal de não participar ativamente no conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão: 88% dos inquiridos aprovam esta posição, sendo que mais de metade (51%) afirma aprová-la totalmente.A maioria dos portugueses considera também que os ataques ao Irão não têm justificação suficiente: 72% dos inquiridos rejeitam os argumentos apresentados por EUA e Israel, enquanto apenas 18% os consideram válidos..FICHA TÉCNICAObjetivo do Estudo: Sondagem \u0007de opinião realizada pela Aximage – Comunicação e Imagem Lda. para o DN relativa a barómetro político e temas da atualidade.Universo: Indivíduos maiores \u0007de 18 anos eleitores e residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII),a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4). A amostra consiste em entrevistas efetivas: 500 entrevistas CAWI; 246 homens e 254 mulheres; 111 entre os 18 e os 34 anos,132 entre os 35 e os 49 anos, 136 entre os 50 e os 64 anos e 121 para os 65 e mais anos; Norte 185, Centro 117, Sul e Ilhas 64, Área Metropolitana de Lisboa 134.Técnica: Aplicação online – CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – de um questionário estruturado, devidamente adaptado ao suporte utilizado, a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determi-\u0007nadas. O trabalho de campo decorreu entre 10 e 15 de abril de 2026. Taxa de resposta: 89,77%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,4%. ▪ Responsabilidade do estudo: Aximage – Comunica-\u0007ção e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.