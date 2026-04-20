Aumento do preço dos combustíveis é o custo mais visível da guerra no Irão
Aumento do preço dos combustíveis é o custo mais visível da guerra no IrãoPaulo Spranger
Política

Barómetro DN/Aximage. Resposta do Governo ao custo da guerra é "insuficiente" até para eleitorado PSD e CDS

Mais de três quartos (77%) dos inquiridos reprovam medidas do executivo de Luís Montenegro para fazer face ao aumento dos preços dos combustíveis. Mais de metade admitem já ter tido de tomar medidas no seu dia-a-dia. Utilização da base das Lajes pelos EUA divide portugueses.
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