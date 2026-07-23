PS de José Luís Carneiro ultrapassa AD de Luís Montenegro, que também fica atrás do Chega de André Ventura.
PS de José Luís Carneiro ultrapassa AD de Luís Montenegro, que também fica atrás do Chega de André Ventura.Reinaldo Rodrigues
Política

Barómetro DN/Aximage: PS mantém-se à frente nas intenções de voto e Chega ultrapassa AD

Coligação do Governo repete o mínimo de maio e fica seis pontos atrás dos socialistas, com o partido liderado por André Ventura pelo meio.
Leonardo Ralha
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