Barómetro DN/Aximage. Portugueses temem subida do custo de vida e chumbam apoios do Governo
FOTO: Leonardo Negrão
Política

Barómetro DN/Aximage. Portugueses temem subida do custo de vida e chumbam apoios do Governo

Há uma preocupação quase unânime com a subida dos preços devido à situação no Médio Oriente e mantém-se a forte insatisfação com os apoios dados até agora pelo Executivo de Luís Montenegro.
Rui Frias
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