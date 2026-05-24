Primeiro-ministro, Luís Montenegro, e ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, lado a lado, à chegada para um debate na AR.
Primeiro-ministro, Luís Montenegro, e ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, lado a lado, à chegada para um debate na AR. Reinaldo Rodrigues
Política

Barómetro DN/Aximage. Portugueses querem uma reforma laboral, mas pacote do Governo só convence liberais

Dois terços dos inquiridos querem alterações às leis do trabalho, mas não a proposta apresentada pelo Executivo de Luís Montenegro, que só encontra apoio maioritário entre o eleitorado da IL.
Rui Frias
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Governo
Iniciativa Liberal
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
reforma laboral
Barómetro DN/Aximage
Diário de Notícias
www.dn.pt