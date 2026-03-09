Barómetro DN/Aximage: Eleitorado de Montenegro aprova escolha de Luís Neves

As críticas de Passos Coelho à escolha do ex-diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, para ministro da Administração Interna, vista como um “precedente grave” pelo antigo primeiro-ministro e líder do PSD, não são partilhadas pela maioria dos inquiridos no Barómetro DN/Aximage de março. Em particular, uma clara maioria dos eleitores da AD aprova o nome.A nomeação de Luís Neves, após o primeiro-ministro Luís Montenegro assumir transitoriamente a pasta - quando Portugal sofria os efeitos do “comboio de tempestades” -, na sequência da demissão de Maria Lúcia Amaral, que disse não ter condições políticas e pessoais para continuar em funções, é considerada muito boa por 15% dos 551 inquiridos pela Aximage e boa por 38%. Só 15% a apontam como má e 5% como muito má.Entre os eleitores da AD, o veredicto é claro. A decisão tomada por Montenegro é muito boa para 22% e boa para 44%, enquanto 13% a consideram má e apenas 1% muito má, indiciando que as críticas de Passos Coelho mais depressa encontram eco noutros eleitorados. Mas não nos que votam no PS, entre os quais o grau de aprovação é semelhante: 13% respondem que é muito boa, 46% que é boa, 12% que é má e 3% que é muito má.Tal como sucedeu neste Barómetro DN/Aximage de março no que diz respeito à avaliação dos mandatos presidenciais de Marcelo Rebelo de Sousa e às expectativas sobre o desempenho de António José Seguro em Belém, Neves só é chumbado pelos inquiridos que, nas legislativas de 2025, votaram no Chega: 12% avaliam a escolha como muito boa e 24% como boa, sendo superados pelos 25% que a consideram má e os 15% que a rotulam de muito má. Também há reservas entre quem votou na Iniciativa Liberal, com 17% a dizerem que foi má e 12% que foi muito má, mas nesse grupo, que a Aximage adverte ser menos estatisticamente relevante, o saldo é positivo.No total dos 551 inquiridos, há mais a não ter opinião sobre a entrada de Luís Neves no Governo do que a rejeitá-la: 26% não sabem ou não respondem, enquanto 20% é a soma daqueles que fazem uma avaliação má ou muito má. .Oposição melhor do que o Governo.O desempenho da oposição recolhe mais opiniões positivas do que aquelas que elogiam o trabalho do Governo. De acordo com o barómetro DN/Aximage, 45% dos inquiridos dão nota positiva às forças políticas da oposição - bem (41%) ou muito bem (4%) -, enquanto que quando se faz a mesma pergunta em relação à ação do Governo as avaliações positivas somam 42%, divididas entre bem (39%) e muito bem (3%). No caso da oposição, há mais opiniões favoráves do que desfavoráveis, que totalizam 42% (33% para mau desempenho e 9% para muito mau), sendo que 13% não respondeu. Já a avaliação ao Governo está em terreno negativo, pois 51% dos inquiridos faz má (36%) ou muito má (15%) avaliação - 7% não respondeu..Barómetro DN/Aximage: Carneiro adianta-se no empate técnico PS-AD-Chega, mas Ventura é líder da oposição\n.Ficha técnica.Objetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage - Comunicação e Imagem Lda. para o DN relativa a barómetro político e temas da atualidade. Universo: Indivíduos maiores de 18 anos eleitores e residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII),a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4). A amostra consiste em entrevistas efetivas: 551 entrevistas CAWI; 268 homens e 283 mulheres; 123 entre os 18 e os 34 anos,148 entre os 35 e os 49 anos, 155 entre os 50 e os 64 anos e 125 para os 65 e mais anos; Norte 194, Centro 125, Sul e Ilhas 68, Área Metropolitana de Lisboa 164. Técnica: Aplicação online - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - de um questionário estruturado, devidamente adaptado ao suporte utilizado, a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas. O trabalho de campo decorreu entre 2 e 3 de março de 2026. Taxa de resposta: 87,46%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,2%.Responsabilidade do estudo: Aximage - Comunicação e Imagem Lda.,sob a direção técnica de Ana Carla Basílio..Luís Neves desvaloriza críticas de Passos Coelho: "Há sempre uma primeira vez".Luís Neves torna-se ministro da Administração Interna com desafios difíceis e perfil elogiado, mas não unânime