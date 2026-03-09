O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cumprimenta o novo MAI, Luís Neves, na cerimónia de posse no Palácio de Belém
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cumprimenta o novo MAI, Luís Neves, na cerimónia de posse no Palácio de BelémGerardo Santos
Política

Barómetro DN/Aximage: Eleitorado de Montenegro aprova escolha de Luís Neves

Considerado um "precedente grave" por Passos Coelho, o ministro da Administração Interna tem avaliação positiva de mais metade dos inquiridos e há mais a não ter opinião do que a rejeitar.
Leonardo RalhaPedro Sequeira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Luís Neves
Passos Coelho
Administração Interna
edição impressa
Barómetro DN/Aximage

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt