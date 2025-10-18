Autárquicas: Chega vence por três votos CDU em Lisboa e confirma dois vereadores

O Chega obteve em Lisboa 26.755 votos, mais três do que a CDU, confirmando a distribuição de mandatos de dois vereadores para o Chega e um para a coligação, segundo a assembleia de apuramento geral.A CDU, coligação que junta PCP e PEV, afirmou na terça-feira que havia 60 votos por contabilizar na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, “que não chegaram a ser contados” no domingo no âmbito das eleições autárquicas.Segundo os resultados provisórios publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a CDU tinha sido ultrapassada pelo Chega na eleição para a Câmara Municipal de Lisboa, por uma diferença de apenas 11 votos, mas que se refletiu na perda de um vereador comunista na capital, comparativamente aos dois eleitos em 2021.Os dados da assembleia de apuramento geral, que terminou a contagem final dos votos na sexta-feira, 17 de outubro, revelaram que o Chega venceu a CDU por três votos, confirmando a eleição dos vereadores Bruno Mascarenhas e Ana Simões Silva pelo Chega, e de João Ferreira pela CDU.Nos resultados provisórios publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o Chega, partido que em 2021 não conseguiu eleger para o executivo municipal, foi a terceira candidatura mais votada, com 10,10% dos votos (26.780 votos), ficando à frente da CDU, que obteve 10,09% (26.769 votos), por uma diferença de apenas 11 votos.Nas eleições de domingo, o social-democrata Carlos Moedas foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa, pela coligação PSD/CDS-PP/IL, com 41,69% dos votos, derrotando a socialista Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), que teve 33,95%..Lisboa. CDU ganha votos em São Domingos, mas Chega deve manter vereador.Moedas reeleito com 8% sobre Alexandra Leitão