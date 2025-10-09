Autárquicas 2025. De Viana até meio do Atlântico, partidos encerram campanhas

No último dia da campanha para as eleições autárquicas, esta setxa-feira, 10 de outubro, os líderes partidários, incluindo o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na qualidade de presidente do PSD, escolhem os locais onde vão culminar as duas semanas que os levaram de norte a sul do país em apoio aos seus candidatos. Hoje, enquanto o primeiro-ministro ruma a casa, em Espinho, o líder do PS, José Luís Carneiro, com uma estratégia semelhante, termina a campanha no Clube Fenianos, no Porto, “porque é a cidade onde tem morada, onde vota e é uma forte aposta do PS”, explicou ao DN fonte da campanha socialista. Já André Ventura gasta os últimos cartuchos autárquicos em Viana do Castelo, em apoio ao deputado do Chega e candidato àquela câmara Eduardo Teixeira, que também é o líder do grupo parlamentar do partido na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública..O Chiado, no coração de Lisboa, é um ponto de passagem simbólico para vários partidos em período eleitoral, não só em autárquicas. Por isso, hoje, a culminar a batalha por Lisboa, esse será o epicentro da campanha pela capital. Os líderes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, juntam-se à coordenadora do BE, Mariana Mortágua, e à porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, entre as 14h30 e as 15h00, para descer o Chiado com Alexandra Leitão, a cabeça de lista do PS que integra a coligação Viver Lisboa. No entanto, estes partidos não esgotam aquela zona.À mesma hora, o candidato da CDU, João Ferreira, vai estar numa “conversa em torno do tema E o Rio aqui tão perto”, no Parque das Nações, explicou ao DN fonte da campanha comunista. No entanto, às 17h30, João Ferreira desce o Chiado ao lado do líder do PCP, Paulo Raimundo.Apenas meia hora mais tarde, o recandidato e atual presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, repete a mesma fórmula e também desce o Chiado, numa derradeira ação de campanha.Entre os candidatos à liderança da Câmara de Lisboa, Bruno Mascarenhas, do Chega, é o único que não passará pelo Chiado. Assim, o candidato do partido de André Ventura promete uma arruada, a partir das 16 horas, entre as Avenidas Novas, Areeiro, Penha de França e Arroios. No final do dia, há uma jantar de encerramento no Pátio Alfacinha.Longe da capital, a IL vai passar esta etapa final das autárquicas no norte. A líder do partido, Mariana Leitão, vai estar em Guimarães, logo às 9h30, no Mercado Municipal, antes de se dirigir à Confeitaria Castelo, em Santa Maria da Feira, às 14h30. Por fim, o último momento da campanha será passado num arraial em Matosinhos (18h00)..O Livre, depois de deixar Lisboa, também estará no norte, mas em Gondomar, no Pavilhão Multiusos, onde Rui Tavares estará com os cabeças de lista às câmaras do Porto, Matosinhos, Gondomar e Vila Nova de Gaia.Não tão longe de Lisboa, mas também na sequência da descida do Chiado, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai terminar a campanha em Évora, no Teatro Garcia de Resende.O CDS, com o líder do partido, Nuno Melo, estará no meio do Atlântico. A campanha centrista começa às 16h30, com uma arruada na Fajã do Ouvidor, freguesia do Norte Grande, Velas, Ilha de São Jorge, e acaba às 19h30, com um comício no Parque Multiusos, no mesmo local.Não tão longe da capital, mas ainda no seguimento da arruada do Chiado, Mariana Mortágua vai acabar a campanha com uma festa na Amadora.Por fim, o líder do JPP, Élvio Sousa, promete ao DN fazer “uma visita a todos os cabeças de lista às câmaras na região autónoma da Madeira”. O objetivo é “confraternizar, dar uma força e desejar boa sorte”. É por isso que, ao meio-dia, os madeirenses podem contar com “uma pequena arruada musicada no centro do Funchal”, com “as tropas” que têm estado a fazer o trabalho porta a porta” em “todas as freguesias do Funchal”..Autárquicas. Ana Abrunhosa (PS) anuncia coligação com Livre, PAN e Cidadãos por Coimbra.Autárquicas. PS faz queixa de ministro Pedro Duarte por “uso do aparelho de Estado” para campanha\n