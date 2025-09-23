Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A nova presidência deverá recair sobre um dos irmãos Souto Miranda, com Alberto (PS) a já ter presidido à autarquia e o nome de Luís (PSD) a não ter sido consensual junto da concelhia.
Política

Autárquicas 2025. Entre o rosto do passado e o nome pouco consensual, Aveiro é palco de duelo de irmãos

A luta deverá ser entre PS e PSD, com o histórico a ser favorável à direita. Socialistas escolheram ex-autarca para tentar vencer; a escolha dos sociais-democratas gerou polémica na concelhia.
Rui Miguel Godinho
