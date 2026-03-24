Assunção Cristas recordou que quociente familiar no IRS foi revertido pelo PS depois do fim do Governo de Passos Coelho.
Assunção Cristas recordou que quociente familiar no IRS foi revertido pelo PS depois do fim do Governo de Passos Coelho.FOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

Assunção Cristas sem bala mágica para a natalidade

Antiga líder foi às jornadas parlamentares do CDS-PP falar do inverno demográfico que estudou em 2007. E dizer que as políticas públicas estão a falhar.
Leonardo Ralha
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