Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António Rebelo de Sousa, economista e professor universitário
António Rebelo de Sousa, economista e professor universitárioReinaldo Rodrigues
Política

António Rebelo de Sousa: "Apoio Seguro pelas suas qualidades e por ser um bom político de centro-esquerda"

O economista diz que Gouveia e Melo arrisca não passar à segunda volta, se "continuar a ter o desempenho que tem tido ultimamente". E defende o irmão Marcelo dos que o criticam à esquerda e à direita.
Filipe Alves
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Marcelo Rebelo de Sousa
António Rebelo de Sousa
Eleições
António José Seguro
edição impressa
Presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt