Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António Lobo Xavier soma-se aos apoios de António José Seguro para a segunda volta das Presidenciais
António Lobo Xavier soma-se aos apoios de António José Seguro para a segunda volta das PresidenciaisPedro Granadeiro / Global Imagens
Política

António Lobo Xavier vai apoiar António José Seguro e pondera participar na campanha

Depois de ter estado com Marques Mendes na primeira volta, António Lobo Xavier vai manifestar apoio a António José Seguro, admitindo mesmo a possibilidade de participar na campanha, sabe o DN. O jurista e comentador político não desmente e promete prestar declarações numa fase posterior.
Publicado a

António Lobo Xavier vai apoiar publicamente António José Seguro, ponderando inclusivamente participar na campanha eleitoral. Apoiante de Marques Mendes na primeira volta das presidenciais de 2026, Lobo Xavier já terá a decisão tomada, soube o DN junto de fonte próxima do jurista democrata-cristão.

Contactado pelo Diário de Notícias, o conselheiro de Estado não desmente que estará ao lado de Seguro, nem a disponibilidade para entrar na campanha, remetendo para mais tarde declarações sobre o assunto.

Lobo Xavier engrossa assim a lista de figuras de relevo que, tendo apoiado outros candidatos na primeira volta, se posicionam agora ao lado de António José Seguro na segunda volta das presidenciais, que opõe o antigo secretário-geral socialista a André Ventura.

Nas últimas horas, Seguro já recebeu o apoio de nomes como Pedro Duarte, atual presidente da CM Porto e ex-ministro do Executivo de Luís Montenegro, Rui Moreira, anterior autarca portuense, os sociais-democratas Poiares Maduro, António Capucho, José Eduardo Martins e Pacheco Pereira, o antigo líder do CDS Francisco Rodrigues do Santos, o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, os também liberais Rodrigo Saraiva e Carlos Huimarães Pinto, o mandatário de João Cotrim de Figueiredo nestas Presidenciais, José Miguel Júdice, além de múltiplos apoios à esquerda.

António Lobo Xavier soma-se aos apoios de António José Seguro para a segunda volta das Presidenciais
Seguro diz estar "ansioso pela primeira reunião" com Luís Montenegro e promete "Saúde como prioridade"
António Lobo Xavier soma-se aos apoios de António José Seguro para a segunda volta das Presidenciais
BE aprova apelo ao voto em Seguro e critica PSD e IL
António José Seguro
Apoio
Lobo Xavier
Presidenciais 2026
Diário de Notícias
www.dn.pt