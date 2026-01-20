António Lobo Xavier vai apoiar António José Seguro e pondera participar na campanha

António Lobo Xavier vai apoiar publicamente António José Seguro, ponderando inclusivamente participar na campanha eleitoral. Apoiante de Marques Mendes na primeira volta das presidenciais de 2026, Lobo Xavier já terá a decisão tomada, soube o DN junto de fonte próxima do jurista democrata-cristão. Contactado pelo Diário de Notícias, o conselheiro de Estado não desmente que estará ao lado de Seguro, nem a disponibilidade para entrar na campanha, remetendo para mais tarde declarações sobre o assunto.Lobo Xavier engrossa assim a lista de figuras de relevo que, tendo apoiado outros candidatos na primeira volta, se posicionam agora ao lado de António José Seguro na segunda volta das presidenciais, que opõe o antigo secretário-geral socialista a André Ventura.Nas últimas horas, Seguro já recebeu o apoio de nomes como Pedro Duarte, atual presidente da CM Porto e ex-ministro do Executivo de Luís Montenegro, Rui Moreira, anterior autarca portuense, os sociais-democratas Poiares Maduro, António Capucho, José Eduardo Martins e Pacheco Pereira, o antigo líder do CDS Francisco Rodrigues do Santos, o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, os também liberais Rodrigo Saraiva e Carlos Huimarães Pinto, o mandatário de João Cotrim de Figueiredo nestas Presidenciais, José Miguel Júdice, além de múltiplos apoios à esquerda. .Seguro diz estar "ansioso pela primeira reunião" com Luís Montenegro e promete "Saúde como prioridade".BE aprova apelo ao voto em Seguro e critica PSD e IL