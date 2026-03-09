Presidência da República passou de Marcelo Rebelo de Sousa para António José Seguro numa sessão presidida por José Pedro Aguiar-Branco.
António José Seguro exige aos partidos soluções para não haver dissoluções

Presidente da República garantiu que tudo fará para estancar “frenesim eleitoral”. Cooperação entre Governo e oposição é a ideia forte de quem afasta eleições se o Orçamento do Estado for rejeitado.
Leonardo Ralha
André Ventura
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República
Orçamento do Estado
José Pedro Aguiar-Branco
Assembleia da República
António José Seguro
Tomada de posse
Dissolução do Parlamento
