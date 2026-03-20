António Costa vai à Universidade do Porto falar sobre o futuro da Europa

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, será um dos principais oradores na cerimónia do 115.º aniversário da Universidade do Porto, na próxima segunda-feira, 23 de março.“Quando a União Europeia se está a organizar para inverter o processo de declínio que o Relatório Draghi sinalizou em 2024, António Costa virá partilhar na Universidade do Porto a sua visão sobre a forma como se estão a articular em Bruxelas as prioridades dos diferentes governos dos 27 estados-membros”, afirma o reitor da universidade, António de Sousa Pereira.“É importante para a Universidade do Porto centralizar, por um dia, o debate sobre os próximos passos do projeto europeu”, afirma António de Sousa Pereira que, por estar no final do seu segundo e último mandato, fará a sua última intervenção como reitor num Dia da Universidade.A cerimónia terá também, por isso, um significado especial para António de Sousa Pereira, que apresentará um balanço dos oito anos à frente da instituição.No discurso, o reitor deverá defender uma Europa a diferentes velocidades. Na sua perspetiva, a União Europeia só conseguirá reforçar o seu peso geoestratégico e competir com potências como os Estados Unidos e a China se abandonar a regra da unanimidade em áreas-chave como o mercado único, a moeda única e a defesa comum.Sousa Pereira sustenta que os países mais empenhados no reforço da integração europeia devem poder avançar mais rapidamente. “Os Estados que estão mais apostados na recuperação do protagonismo europeu devem acelerar o processo de integração e de otimização de recursos”, defende, acrescentando que os países que necessitem de mais tempo não devem impedir esse avanço.Durante a cerimónia serão ainda proclamados professores eméritos nove docentes da Universidade do Porto, entre os quais Elisa Ferreira, Alexandre Quintanilha e António Sarmento, em reconhecimento pelos “altos serviços prestados à ciência, à sociedade e à universidade”.