Antiga secretária de Estado do Mar passa a chefe de gabinete da secretária de Estado da Juventude e Igualdade

A antiga secretária de Estado do Mar, Lídia Bulcão, tornou-se chefe de gabinete da secretária de Estado Adjunta e da Juventude e da Igualdade, Carla Rodrigues. O despacho que a designa para as novas funções foi publicado nesta terça-feira, 10 de março, em Diário da República, com data de 2 de março, mas com efeitos desde 19 de janeiro.Lídia Bulcão assumiu a Secretaria de Estado do Mar no primeiro Executivo de Luís Montenegro, entre abril de 2024 e junho de 2025, mas não transitou para o Governo da AD decorrente das legislativas do ano passado. Nessa altura, Pedro Reis não foi reconduzido enquanto ministro da Economia, ficando Castro Almeida com a pasta da Economia e Coesão Territorial.A agora chefe de gabinete da secretária de Estado Adjunta e da Juventude e da Igualdade tem 50 anos, foi jornalista em publicações como o Semanário, o Euronotícias e A Capital, enveredando de seguida pela política partidária. Eleita deputada do PSD pelo círculo dos Açores, esteve na Assembleia da República entre 2011 e 2015, quando Passos Coelho era primeiro-ministro, tendo Carla Rodrigues como colega de bancada parlamentar, e foi depois adjunta do presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores.Segunda a nota biográfica que acompanha o despacho de designação para as novas funções, integrada no Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, liderado por Margarida Balseiro Lopes, enquanto secretária de Estado do Mar, Lídia Bulcão assinou a adesão de Portugal à Aliança Internacional para o Combate à Acidificação do Oceano e liderou os processos de conclusão do Plano de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, de criação de uma Conta-Satélite para os Ecossistemas Naturais, de aprovação do Plano de Lixo-Marinho 2024-2028, de aprovação do PAER - Plano de Afetação para as Energias Renováveis Offshore e de aprovação pela IMO da criação da maior ECA do Norte-Atlântico. Também liderou o lançamento do Plano de Ação para o Combate à Acidificação do Oceano e a preparação da participação de Portugal na 3.ª Conferência dos Oceanos, além de ter sido sherpa do primeiro-ministro Luís Montenegro no 'High Level Panel for a Sustainable Blue Economy' e de ter recebido recebeu o 'Nature Baton' das Nações Unidas, atribuído a Portugal durante a COP29, em Baku (2024), pela liderança na governança do mar, pela dinamização do Pavilhão do Oceano e pela criação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores.