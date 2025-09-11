António Vitorino diz que lei da nacionalidade tem efeito "mínimo" na entrada de imigrantes

O presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo afirmou esta quinta-feira, 11 de setembro, que os requisitos de acesso à nacionalidade têm um “efeito mínimo” de chamada de imigrantes e disse que os mediadores nas escolas são essenciais na integração.“Se me perguntarem se a lei da nacionalidade tem um efeito chamada eu direi que, na minha perceção, é mínimo”, embora seja necessário “evitar situações de abuso e de instrumentalização do acesso ao passaporte português”, afirmou António Vitorino, numa audição parlamentar sobre a alteração à Lei da Nacionalidade.Para António Vitorino, a integração é “um sistema de duas vias”, que "exige esforço ao imigrante, mas também ao Estado de acolhimento, em primeiro lugar ao nível das autarquias, depois nas empresas e, finalmente, na escola”.“A escola é crucial e fundamental” e é “muito importante que haja mediadores”, disse, considerando que o número dos que “foram agora admitidos ainda é insuficiente”, porque “as crianças têm um efeito socializador de toda a família”, salientou o responsável..Marcelo diz que ainda não leu lei da nacionalidade e alerta para dúvidas na lei de estrangeiros