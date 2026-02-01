André Ventura diz que Governo tem de garantir meios face às previsões do tempo para as próximas horas

O candidato presidencial André Ventura criticou o Governo por não resolver o problema de falta de telhas nas zonas afetadas pela depressão Kristin. "Esta questão dos telhados pode parecer uma minudência, mas para as pessoas que estão a viver com isto e a ver as coisas a piorar, não é uma minudência. Ontem desafiei o Estado a fazer um transporte simples de telhas das zonas onde elas existem e são produzidas para as zonas afetadas", sublinhou Ventura em Braga, onde está em campanha. "Resultado? Algumas pessoas estão a fazer por si próprias, estão a ficar feridas ou a morrer". Para Ventura, é "o resultado evidente do falhanço do Estado".Ainda sem saber o que saiu do Conselho de Ministros extraordinário que decorreu esta manhã, Ventura considera que há algumas coisas que são fundamentais que o Governo podia fazer rapidamente. "Uma mobilização integral e efetiva das Forças Armadas para ajudar a resolver esta situação, pode ser uma decisão tomada pelo Ministro da Defesa em conjunto com a Administração Interna". A Proteção civil responde ao Governo, sublinhou.Além disso, defende o lançamento de uma linha de financiamento de apoio "imediata, rápida e sem endividamento e burocracia" e diz que "não há razão nenhuma para o SIRESP ter falhado desta vez".Face às previsões do tempo para as próximas horas, André Ventura diz que o Governo tem de "garantir que as comunicações vão funcionar, que os meios de Proteção Civil e militares estão alerta e estão com capacidade de reagir, e que temos os hospitais e serviços de saúde prontos para enfrentar a situação".André Ventura visitou este domingo os Bombeiros Voluntários de Braga e tem agendada uma arruada no Arco da Porta Nova às 16 horas. Jantará com apoiantes em Vila Nova de Famalicão. .“Que se lixem as eleições”, diz Ventura em campanha em zona afetada pela tempestade