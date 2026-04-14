Ana Paula Martins é ministra da Saúde desde 2024.
Ana Paula Martins é ministra da Saúde desde 2024. MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
Política

Ana Paula Martins “esgotadíssima” conta com “teimosia” de Montenegro

Nova troca na Secretaria de Estado da Gestão de Saúde não alivia problemas da ministra. Vista pela oposição como “elo mais fraco” desde a demissão de Maria Lúcia Amaral, é acusada de “retrocessos”.
Leonardo Ralha
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Luís Montenegro
Ministério da Saúde
PS - Partido Socialista
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Ana Paula Martins
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