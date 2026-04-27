Enquanto Marco Almeida discursava, Ana Mendes Godinho manteve-se de costas. E diz ter seguido o protocolo, ao contrário dos vereadores da maioria de centro-direita.
Enquanto Marco Almeida discursava, Ana Mendes Godinho manteve-se de costas. E diz ter seguido o protocolo, ao contrário dos vereadores da maioria de centro-direita.D.R.
Política

Ana Mendes Godinho criticada por virar costas ao presidente da Câmara de Sintra

Atitude da vereadora socialista na manhã de 25 de Abril irritou executivo de Marco Almeida. Ex-ministra diz que se limitou a cumprir o protocolo e que tudo não passa de “um fait-divers estúpido”.
Leonardo Ralha
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25 de Abril
Câmara de Sintra
Ana Mendes Godinho
Marco Almeida
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