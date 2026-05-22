A vereadora da Câmara de Lisboa é membro da comissão politica nacional do PS.
A vereadora da Câmara de Lisboa é membro da comissão politica nacional do PS. FOTO: Gerardo Santos
Política

Alexandra Leitão afasta revisão constitucional: “O PS não deve apresentar projetos”

Membro da Comissão Política Nacional do partido, defende que os socialistas devem ficar fora da revisão constitucional iniciada pelo Chega e sem adesão do PSD. A dirigente rejeita que a lei fundamental seja um entrave ao país sublinhando que deve ser integralmente cumprida, com eventuais ajustes futuros em temas como digitalização, inteligência artificial, metadados e recurso de amparo.
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Alexandra Leitão
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