Sérgio Araújo passa a contar com um executivo maioritário na Câmara da Trofa.
Política

Acordo na Câmara da Trofa atribui pelouros a vereadores socialistas

Autarquia presidida por Sérgio Araújo (PSD-CDS) garante executivo maioritário com inclusão dos dois eleitos pela coligação PS-PAN-Livre. Estabilidade governativa e reforço da equipa são os objetivos.
