Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A cerimónia evocativa dos 50 anos do 25 de Novembro vai seguir no Parlamento um modelo semelhante ao dos 50 anos do 25 de Abril.
A cerimónia evocativa dos 50 anos do 25 de Novembro vai seguir no Parlamento um modelo semelhante ao dos 50 anos do 25 de Abril.Foto: Leonardo Negrão
Política

25 de Novembro: Partidos dividem-se entre “reconciliação” e “ajuste de contas com o 25 de Abril”

A sessão solene dos 50 anos do 25 de Novembro será polarizada, porém, aquele dia, há 50, foi uma vitória das forças democráticas, explicou ao DN o deputado do PS Eurico Brilhante Dias.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Chega
Política
PCP
PAN
Parlamento
Iniciativa Liberal
Bloco de Esquerda
PS
25 de Novembro
edição impressa
JPP

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt