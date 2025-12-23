21,8 milhões de espetadores viram debates presidenciais. Duelo entre Ventura e Mendes foi o mais popular

Os 28 debates entre os candidatos à Presidência da República transmitidos na televisão no último mês foram vistos por um total de 21,829 milhões de espetadores.Apesar de serem em maior número, as audiências destes duelos suscitaram mais interesse do que os que antecederam as presidenciais de 2021, nas quais Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito para um segundo mandato.Há cinco anos, os debates tiveram uma média de 620 mil espetadores. Agora, a média foi de 780 mil, segundo números esta terça-feira, 23 de dezembro, avançados pelo Público, uma subida que estará relacionada com o facto de que será eleito um novo Presidente da República. Nesta contabilidade estão incluídas as transmissões em direto nos canais generalistas, assim como as retransmissões em direto nos canais informativos como a RTP Notícias, que transmitiu todos os debates..Primeira volta das presidenciais deve ter vencedor menos votado de sempre, mas acima do milhão. O debate mais visto foi o que opôs André Ventura a Marques Mendes a 25 de novembro (1,287 milhões de espetadores), batendo o duelo entre André Ventura e António José Seguro a 17 de novembro (1,280 milhões) e também as trocas de argumentos entre o líder do Chega e Catarina Martins (1,059 milhões). O último frente-a-frente, entre Henrique Gouveia e Melo e Marques Mendes nesta segunda-feira, ficou-se pelos 817 mil espectadores.O menos visto foi o debate entre o comunista António Filipe e a bloquista Catarina Martins (414 mil).Os debates de Ventura foram os mais vistos (7,067 milhões de pessoas), enquanto os duelos que contaram com a participação de Jorge Pinto foram os que suscitaram menos interesse (4,211 milhões).