Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Política

11 milhões de eleitores escolhem sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa este domingo

As assembleias de voto foram abertas às 08:00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira. Acompanhe todas as atualizações aqui no live blog do DN.
Secções de voto estão abertas até 19h00.
Secções de voto estão abertas até 19h00.Foto: Paulo Spranger

Gouveia e Melo chega para votar em Lisboa

O candidato Gouveia e Melo votou em Lisboa pouco depois das 12h00. "Desejo que os portugueses venham a exercer a sua cidadania", declarou aos jornalistas após o exercício de voto. Sobre o "estado de espírito para este dia", explicou que já passou por "momentos muito difíceis" e que o espírito "é sempre positivo".

O antigo Almirante ainda afirmou que tem "esperança" que "os portugueses queiram decidir o seu próprio destino" e que "isso é que é verdadeiramente a cidadania e a democracia". Sobre a abstenção, revelou ter "esperança" que as pessoad votem. "Eu julgo que estas eleições podem ser marcantes e, portanto, estou convencido que os portugueses vão exercer o seu voto e vão exercer a sua cidadania, que é o que é normal (...) "Eu tenho verdadeira esperança que isso aconteça", destacou.

Miguel Albuquerque exerceu direito de voo no Funchal

O presidente do Governo Regional da Madeira disse aos jornalistas, após ter votado no Funchal, que “parece haver mais votação do que nas últimas eleições, em 2021”. Miguel Albuquerque referiu que, provavelmente, “a abstenção vai manter-se elevada, mas se conseguirmos baixar alguma já é bom”.

O presidente apelou também ao voto lembrando que os portugueses estão a eleger nesta eleição o Presidente da República e que, mesmo que haja uma segunda volta, “esta eleição já vai traçar o perfil do Presidente que será eleito” para os próximos cinco anos, esperando que o Presidente eleito tenha “o bom senso” se ser “um Presidente de todos os portugueses” e um “Presidente que seja um fator estabilizador do país e não um presidente de populismos”.

Antigo presidente Cavaco Silva vota e diz que tempos vão "exigir muito do presidente"

"É um tempo muito incerto, que vai exigir muito do presidente da república", afirmou a jornalistas Cavaco Silva, antigo Presidente do país, após votar em Lisboa. "Penso que neste tempo muito complexo, o Presidente, nos seus diálogos com outros chefes de estado, em coordenação com o Governo, pode ajudar a defender os intereses do país", refletiu.

Cavaco Silva aconselhou que os portugueses "não deixem de votar", assinalando a importância do voto para o "futuro de Portugal". Sobre a campanha eleitoral, definiu que foi "muito pouco esclarecedora"

Confira imagens da votação esta manhã

A equipa de fotojornalistas do DN está nas ruas para registar a votação deste domingo. Confira algumas destas imagens, pelas lentes do fotojornalista Paulo Spranger.

Ministro Paulo Rangel diz que campanhas "são o que são"

Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, votou no Porto e avaliou que, durante a campanha, houve uma  “grande oportunidade de debate”. No entanto, acredita que a duração longa da campanha provocou "algum cansaço". Ao mesmo tempo, acredita que os portugueses estão "conscientes" da importância no voto nestas eleições.

André Pestana votou em Coimbra

Candidato independente, André Pestana, votou durante a manhã numa escola em Coimbra e fez também o apelo ao portugueses para que participem e exerçam o seu direito de voto, dirigindo-se especificamente “aos jovens, aos trabalhadores e reformados que estão fartos da sua situação que percebam que é momento de virar a página nas eleições e que votem”.

No balanço que fez à campanha eleitoral, André Pestana não deixou de criticar “o sistema” dizendo que foi “desconsiderado em relação aos outros candidatos quer em entrevistas quer em participações nos debates”, mas “no pouco tempo que tive o debate a 28 penso que demonstrei que falei de coisas que mais nenhum candidato falou e tive pessoas a darem-me os parabéns por isso”.

Mas “são as regras do sistema, agora “é preciso que os portugueses votem livremente”. O candidato disse ainda que vai passar o resto do dia com a família e depois a noite vai ser com alguns apoiantes.

"Não são umas eleições menores”, afirma ministro Nuno Melo

No Porto, o ministro da Defesa, Nuno Melo, já votou. “Não são umas eleições menores”, disse. Melo também apelou que as pessoas saiam de casa e exerçam o direito de voto. “Saiam de casa, vão votar e cumpram este dever”, destacou.

Inês Sousa Real apela ao voto. "Hoje é dia de participação, saiam de casa"

A deputada pelo PAN pediu hoje aos portugueses, após ter votado numa escola de Lisboa, que saiam de casa e que participem nestas eleições presidenciais, porque, "antes de mais, a principal expectativa desta eleição é derrotar a abstenção que se registou nas eleições presidenciais anteriores (60,8%)".

Inês Sousa Real pediu mesmo que, “independentemente, de termos uma segunda volta, é preciso que os portugueses não deixem de votar, porque estamos a votar em alguém que vai decidir diplomas muito importantes para as nossas vidas”. E se houver uma segunda volta, “que se mobilizem ainda mais”.

Marques Mendes vota em Lisboa

Foi às 11h10, em Caxias, que o candidato Marques Mendes votou. Após votar, em declarações aos jornalistas, afirmou estar "confiante", tanto sobre o resultado quanto na afluência do eleitorado. Assim como outros candidatos, apelou aos portugueses que votem e ressaltou ter a expetativa de uma baixa abstenção.

Numa avaliação da campanha, não deu detalhes. “Todos nós teremos certamente razões de queixa, mas isso agora não interessa”. Marques Mendes vai passar o resto do dia a descansar, até a hora da noite eleitoral. Revelou cansaço porque “a campanha foi muito violenta”.

Jorge Pinto voltou a Amarante para votar

Candidato regressou à terra natal, Amarante, para votar durante a manhã e começou por dizer aos jornalistas que o que esperava neste dia "é que os portugueses votem livremente".

Jorge Pinto, o candidato mais novo a apresentar-se a esta eleição presidencial apoiado pelo partido Livre, salientou ainda a importância destas "eleições num tempo tão. Tenho dito sempre que a República e a Democracia somos todos nós. Não há ninguém que venha salvar a nossa República se não formos todos nós a fazê-lo". E uma forma de os portugueses votarem livremente".

Em termos de balanço, disse também ter chegado até aqui com o sentimento de "dever cumprido". O compromisso que assumiu era o de "fazer campanha pela positiva, elevando a agenda e o debate durante este tempo e penso que isso foi conseguido", afirmou.

Luís Montenegro vota em Espinho

O primeiro-ministro Luís Montenegro já está no habitual local de votação, em Espinho. Pelo caminho, cumprimenta cidadãos e cidadãs que estão no local.

Na conversa com jornalistas após o voto, declarou ter "expetativa positiva" acerca da participação dos eleitores. "É uma eleição altamente disputada com muitos candidatos e interesse acrescido face as outras eleições", vincou. Ressaltou que é "importante" que haja uma boa participação, por ser esta uma "decisão soberana dos portugueses".

Definiu ainda que o cargo de Presidente é um "elemento chave para o equilíbro e de coesão social e nacional". Montenegron avaliou que os próximos cinco anos (o tempo do mandato presidencial), serão " "desafiantes, tanto no contexto interno e no plano externo, no contexto europeu e internacional".

Sobre o cenário do país, destacou que a democracia de Portugal "não é perfeita, mas é uma democracia que funciona". Pontuou que os portugueses "vão respeitar o resultado eleitoral".

António Filipe também vota agora, em Loures

Em Loures, António Filipe votou pelas 10h30. Em declarações a jornalistas, afirmou que o direito ao voto "custou muito aos portugueses" e que espera que os portugueses "honrem este direito" conquistado. Disse que "muitas gerações lutaram por isso".

Sobre a sua campanha, classificou como "honesta, com seridade e convicção". Complementou que "procurou estar proximo das pessoas e seus problemas" e que está de "consciência tranquila" e que, amanhã, estará com a "mesma convicção de sempre".

Catarina Martins vota no Porto

Catarina Martins chega agora, 10h30, ao local de votação, no Porto. Ao conversar com jornalistas, começou por dizer que é importante ter uma mulher candidata, sendo esta a única deste sufrágio.

“Queria começar por agradecer a todas as pessoas que, em todo o país, estão nas mesas de voto a permitir que este dia aconteça. A democracia é participada por toda a gente e tanta gente que dá este seu dia para que seja possível estarmos a votar”, declarou aos jornalistas a candidata Catarina Martins, depois de exercer o seu direito ao voto, acompanhada pelo marido.

A candidata apelou ainda à participação eleitoral de todos portugueses. “Apelar a toda a gente para que venha votar. A democracia é uma festa. Poder votar é uma enorme responsabilidade, mas é um direito que deve ser exercido, porque é em conjunto que desenhamos a nossa vida coletiva. Espero que este seja o dia em que mulheres e homens vêm votar e fazem ouvir aquilo em que acreditam, aquilo que querem para o futuro de Portugal”.

*Lusa

António José Seguro volta nas Caldas da Rainha

Candidato António José Seguro acaba de chegar numa escola nas Caldas da Rainha para votar. Está acompanhado da esposa, Margarida Maldonado Freitas. O candidato decidiu dar uma vista de olhos no local de votação antes de falar com jornalistas.

Em declarações por volta das 10h20, afirmou que exerceu o direito de voto com "muita emoção e muita esperança no futuro de Portugal". O candidato está seguro na participação dos eleitores. "Cada português e cada portuguesa estão a decidir o futuro do país e acredito no bom senso", disse. "Os portugueses não vão desperdiçar esta oportunidade", complementou.

Sobre a abstenção, declarou que está "confiante que os protugueses vão participar" do sufrágio. Seguro ainda fez um apelo para que todos votem.

João Cotrim vota em Lisboa

João Cotrim, candidato apoiado pela IL, votou pouco depois das 10h00 em Lisboa. "Meu estado de espírito é de grande otimismo", disse. O candidato fez um apelo ao voto. "Meu apelo é: venham votar, tragam os netos, tragam a família", ressaltou, ao lado de uma neta.

O liberal ainda referiu estar confiante e que espera "uma grande queda da abstenção". Classificou a campanha presidencial como "nem sempre esclarecedora, mas sempre mobilizadora" e voltou a apelar ao voto. "Não deixem os outros escolher por vós".

E se houver segunda volta? 

Se algum candidato obtiver mais de 50% dos votos expressos será eleito já este domingo o chefe de Estado. Caso contrário, haverá uma segunda volta. E já há data: 08 de fevereiro, com os dois concorrentes mais votados.

Eleições de 2021 foram impactadas pela pandemia

Há cinco anos, 60,76% dos inscritos não votaram nas eleições que reelegeram Marcelo Rebelo de Sousa, realizadas no momento mais grave da propagação da covid-19 em Portugal. O baixo número de votantes resultou também do recenseamento eleitoral automático dos emigrantes com cartão de cidadão válido, que decorreu de uma mudança à lei, feita em 2018.

*Lusa

Paulo Raimundo votou e apelou que portugueses votem

 “Hoje é um dia importante: estamos a eleger o Presidente da República que tem o dever constitucional de cumprir e fazer cumprir  a Constituição (...) É bom que as pessoas venham participar dessa decisão”, declarou a jornalistas Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP). Raimundo votou em Alhos Vedras, na Moita, logo às 9h00.

Candidato Humberto Correia já votou

O primeiro dos 11 candidatos a votar foi Humberto Correia, em Olhão, no Algarve. Disse a jornalistas que prefere fazer "tudo cedo", inclusivamente votar. Correia também afirmou que seu objetivo nestas presidenciais já foi atingido. “A minha vitória já está atingida. Atingi o objetivo de concorrer e consegui”, declarou.

As perguntas mais frequentes deste dia

Por que motivo pode haver uma segunda volta nas presidenciais? Na 12.ª vez que se escolhe um Presidente em democracia, que peso têm os votos nulos e em branco? O DN responde a estas e outras dúvidas.

Secções de voto estão abertas até 19h00.
Candidatos a mais no boletim de voto a possível 2ª volta: Tudo o que precisa de saber sobre as presidenciais

11 milhões de eleitores e 11 candidatos

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, que irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa. Estas eleições marcam um recorde de candidatos aceites, com 11 no total. Para o sufrágio de hoje estão inscritos 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.

Eleições presidenciais ocorrem este domingo

Bom dia! Bem-vindos ao live blog do Diário de Notícias sobre as eleições presidenciais deste domingo. Aqui estarão, ao minuto, todas as informações importantes a respeito da votação, atualizadas pela equipa de jornalistas do DN.

Secções de voto estão abertas até 19h00.
Presidenciais. Que expetativas têm os portugueses para as eleições?
Secções de voto estão abertas até 19h00.
Marcelo considera que quem lhe suceder terá tarefa "mais difícil" devido à situação global
Eleições
presidenciais
Voto
Presidenciais 2026
Diário de Notícias
www.dn.pt