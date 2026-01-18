11 milhões de eleitores escolhem sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa este domingo

O candidato Gouveia e Melo votou em Lisboa pouco depois das 12h00. "Desejo que os portugueses venham a exercer a sua cidadania", declarou aos jornalistas após o exercício de voto. Sobre o "estado de espírito para este dia", explicou que já passou por "momentos muito difíceis" e que o espírito "é sempre positivo".O antigo Almirante ainda afirmou que tem "esperança" que "os portugueses queiram decidir o seu próprio destino" e que "isso é que é verdadeiramente a cidadania e a democracia". Sobre a abstenção, revelou ter "esperança" que as pessoad votem. "Eu julgo que estas eleições podem ser marcantes e, portanto, estou convencido que os portugueses vão exercer o seu voto e vão exercer a sua cidadania, que é o que é normal (...) "Eu tenho verdadeira esperança que isso aconteça", destacou.