Um ano depois, Presidente da Republica evoca tragédia de Borba

Familiares de vítimas de Borba já receberam indemnizações do Estado num total de 1,6ME

No dia em que passa exatamente um ano sobre a derrocada de parte da estrada 255, um troço de 100 metros que colapsou e desabou para dentro da cratera de uma pedreira, provocando cinco vítimas mortais, o Presidente da República emitiu esta manhã uma nota lembrando a "tragédia de Borba".

"Neste dia em que se cumpre um ano sobre o trágico colapso da Estrada Municipal 255 entre Borba e Vila Viçosa, junto à pedreira de S. Sebastião, uma palavra de solidariedade é devida às famílias das cinco vítimas mortais", refere o comunicado de Marcelo Rebelo de Sousa, publicado no site da Presidência.

"Um ano depois, o Presidente da República evoca a tragédia, recordando a necessidade de prosseguir a implementação do Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica e assinalando o facto do processo de indemnização das famílias pelo Governo, através do mecanismo extrajudicial conduzido pela Senhora Provedora de Justiça, estar já concluído", refere ainda o chefe de Estado.

A intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa surge um dia depois de o Governo ter anunciado que 21 pedreiras, de um universo de 185, estão em incumprimento por falta de vedações, o que levou à apresentação de queixas junto do Ministério Público.

Falando numa sessão destinada a apresentar os resultados da execução do Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica, Matos Fernandes, ministro do Ambiente e Ação Climática, avançou que o levantamento feito pelo Governo às pedreiras identificou 191 "em situação critica", sendo que 150 precisavam de sinalização. Um trabalho que foi feito pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) e concluído em setembro.

"Também dessas 191, 185 precisavam de vedações para impedir entradas nas pedreiras. Todos os proprietários foram notificados e 164 cumpriram. Nos 21 casos de incumprimento das medidas a que estavam obrigadas, foi feita participação ao Ministério Público", afirmou Matos Fernandes.

De acordo com o ministro, apesar de já ter sido feita a participação, o Ministério, através da EDM, irá "começar a intervir" nessas pedreiras, colocando as vedações em falta "entre dezembro próximo e abril de 2020".

A 19 de novembro de 2018 um troço de cerca de 100 metros da estrada municipal 255, perto de Borba, colapsou, face à proximidade da pedreira, levando a um deslizamente de terra e rochas para dentro da cratera. O acidente provocou a morte de dois operários que trabalhavam na pedreira e de mais três homens que seguiam em dois veículos automóveis na estrada municipal.

O Ministério Público constituiu, entretanto, nove arguidos.