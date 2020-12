Secretários de Estado da Agricultura e Negócios Estrangeiros deixam o Governo

Teresa Gonçalves Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, e Nuno Tiago dos Santos Russo, secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, deixam o Governo.

O anúncio foi feito esta segunda-feira no site da Presidência da República, onde é explicado que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou as propostas do primeiro-ministro António Costa para a exoneração dos dois membros do executivo, a pedido destes.

O Presidente da República já aceitou entretanto a nomeação de Francisco Gonçalo Nunes André para secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e de Rui Manuel Costa Martinho para a pasta da Agricultura.

A tomada de posse dos novos membros do Governo está marcada para esta terça-feira, às 18.00 horas, no Palácio de Belém.