Sá Carneiro Talks. Paulo Rangel acredita na regeneração da Europa no pós-pandemia

Nesta terceira edição das conferências que assinalam os 40 anos da morte de Francisco Sá Carneiro, e que se prolongam durante todo o ano, Paulo Rangel irá refletir sobre as crises que afetaram a Europa e as respostas que terá de encontrar para ultrapassar a crise sanitária, económica e social provocada pela pandemia. A sua palestra será transmitida pelas 18:00 desta segunda-feira na página do Facebook do Instituto.

O eurodeputado social-democrata passará também, entre outros aspetos, pelas outras grandes crises que somam à pandémica, como a do Brexit, o problema das migrações, o recrudescimento dos nacionalismos/populismos. Em entrevista ao DN, o também vice-presidente do Partido Popular Europeu (PPE) mostrou-se confiante num acordo entre a União Europeia e Londres para um no acordo de saída do Reino Unido e de que os 27 irão encontrar respostas à altura para regenerar as economias devastadas pela pandemia.

Paulo Rangel admite que sejam precisas medidas mais imediatas para responder ao agravamento da pandemia na Europa e responder aos problemas económicos e sociais que os confinamentos decretados em vários países originarão,. Mas manifesta-se também confiante de que as prioridades estabelecidas pela presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, sobre a aposta no ambiente e na digitalização não serão esquecidas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A pandemia é uma coisa péssima e era difícil imaginar um acontecimento com estas características e tão danoso para toda a gente e todos os países, mas neste plano da destruição que vai causar é uma oportunidade para que o relançamento seja feito com um conjunto de objetivos e de tecnologias que não poderíamos introduzir imediatamente. O ambiente e a digitalização não vão ser vítimas desta pandemia", afirmou na entrevista ao DN.

Nesta conferência sobre o "O futuro da Europa"irão participar no debate a politóloga Marina Costa Lobo, Martin Kamp, ex-secretário-geral do grupo do PPE, e Regina Bastos, coordenadora da conferência Futuro da Europa na Presidência portuguesa da UE.

Nas edições anteriores, participaram o ex-comissário Europeu Carlos Moedas, que falou de "inovação", e o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que refletiu sobre os "4 D" da crise.

Ao DN, a presidente do IFSC, Maria da Graça Carvalho, afirmou que com este ciclo de conferências se pretende "partir do pensamento de Sá Carneiro e projetá-lo nos assuntos de atualidade e no futuro". A também eurodeputada do PSD, frisou que o Instituto quer, com este ciclo de conferências dedicadas ao pensamento de Sá Carneiro, ir além dos temas clássicos que costuma tratar, mais ligados à política, ao social e às relações internacionais, abrindo as portas a temas como alterações climáticas, novas tecnologias na saúde e a própria saúde. No final do ciclo será publicado um livro, que "será um importante elemento de formação política", assegurou Maria da Graça Carvalho.

Francisco Sá Carneiro foi um dos fundadores do PSD e foi primeiro-ministro em 1980, depois de ter ganho as eleições em coligação com o CDS e o PPM, na Aliança Democrática.. O então líder social-democrata governou oito meses, até 4 de dezembro daquele ano, quando o avião que seguia se despenhou em Camarate., tendo com ele falecido o democrata-cristão e ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa, bem como a sua companheira Snu Abecasis.

Foi bastante influenciado pelo personalismo católico e pelo Humanismo. Procurou adaptar as ideias social-democratas de Eduard Bernstein, Karl Kautsky e do SPD pós-1945 ao contexto cultural português. É a figura referência do PSD e a mais admirada por todos os quadrantes do partido. Durão Barroso entrou para o PSD precisamente porque se tornou admirador das ideias de Sá Carneiro e da sua visão transformadora da sociedade.