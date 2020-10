Rui Rio. "Escusam de ter medo, o estado de emergência não será igual"

Reunião em São Bento do líder do PSD com António Costa

Sem dar uma "carta branca" ao governo, Rui Rio deu a entender que apoiará uma eventual decisão do Conselho de Ministros extraordinário de sábado de decretar novamente o estado de emergência.

À saída do encontro com António Costa, na residência oficial de São Bento, o líder do PSD frisou a gravidade da atual situação da pandemia no país, muito pior do que em março e abril, mas admitiu: "Escusam de ter medo porque o estado de emergência, infelizmente, não será igual".

E explicou sumariamente a razão pela qual não se pode neste momento caminhar para um confinamento geral como na primeira fase da pandemia. "Não pode por força da economia nacional".

Mas a ser decretado, será para que o governo tenha um quadro "legal para tomar as decisões possíveis" sem dúvidas de inconstitucionalidade como as que se colocam com as restrições à circulação este fim de semana e que também colocam dúvidas a Rui Rio.

O presidente social-democrata lembrou, no entanto, que está em curso uma providência cautelar, sem efeitos suspensivos, que levará o Tribunal Administrativo a pronunciar-se sobre a matéria dentro de pouco tempo.

"Estaremos sempre do lado da solução e nunca obstaculizando", garantiu ainda Rui Rio, embora reconheça ter criticas a fazer perante a situação a que o país chegou. Foi a São Bento precisamente com esse espírito, o de fazer sugestões, que formalizará dentro de dias, de nível intermédio. E sem as especificar, admitiu que será preciso apertar a malha das medidas nas zonas onde a situação é mais grave.

Rio admitiu também que no futuro projeto de revisão constitucional que o seu partido irá apresentar, e que já estava previsto antes da pandemia, será "inteligente" tratar este assunto de saúde pública que não estava previsto.

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro continua a receber os líderes dos partidos com assento parlamentar.

