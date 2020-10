Estado de emergência. PSD a favor, BE e PCP contra

Reunião em São Bento do líder do PSD com António Costa

Sem dar uma "carta branca" ao governo, Rui Rio deu a entender que apoiará uma eventual decisão do Conselho de Ministros extraordinário de sábado de decretar novamente o estado de emergência.

À saída do encontro com António Costa, na residência oficial de São Bento, o líder do PSD frisou a gravidade da atual situação da pandemia no país, muito pior do que em março e abril, mas admitiu: "Escusam de ter medo porque o estado de emergência, infelizmente, não será igual".

E explicou sumariamente a razão pela qual não se pode neste momento caminhar para um confinamento geral como na primeira fase da pandemia. "Não pode por força da economia nacional".

Mas a ser decretado, será para que o governo tenha um quadro "legal para tomar as decisões possíveis" sem dúvidas de inconstitucionalidade como as que se colocam com as restrições à circulação este fim de semana e que também colocam dúvidas a Rui Rio.

O presidente social-democrata lembrou, no entanto, que está em curso uma providência cautelar, sem efeitos suspensivos, que levará o Tribunal Administrativo a pronunciar-se sobre a matéria dentro de pouco tempo.

"Estaremos sempre do lado da solução e nunca obstaculizando", garantiu ainda Rui Rio, embora reconheça ter criticas a fazer perante a situação a que o país chegou. Foi a São Bento precisamente com esse espírito, o de fazer sugestões, que formalizará dentro de dias, de nível intermédio. E sem as especificar, admitiu que será preciso apertar a malha das medidas nas zonas onde a situação é mais grave.

Rio admitiu também que no futuro projeto de revisão constitucional que o seu partido irá apresentar, e que já estava previsto antes da pandemia, será "inteligente" tratar este assunto de saúde pública que não estava previsto.

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro continua a receber os líderes dos partidos com assento parlamentar.

Bloco rejeita estado de emergência

A coordenadora do BE afastou para já a necessidade de um novo estado de emergência e defendeu que o Governo utilize toda a capacidade instalada na saúde, se necessário recorrendo à requisição civil dos setores privado e social.

"Lembro que o estado de emergência é uma medida de última linha, que tem uma vigência de 15 dias e que esta pandemia vai demorar longos meses. É desejável e possível encontrarmos outros mecanismos para tomar medidas que possam proteger a população", defendeu Catarina Martins, no final de uma reunião de perto de uma hora com o primeiro-ministro, António Costa.

Em alternativa, a líder do BE defendeu que toda "a capacidade instalada da saúde" deve ser colocada na alçada do Ministério da Saúde, "privada e social, tanto na resposta à covid como não covid" e manifestou-se disponível para outras medidas que tenham de ser aprovadas pela Assembleia da República.

Questionada se o Governo deveria avançar já com uma requisição civil, a líder bloquista defendeu que a Lei de bases da Saúde, anterior e atual, "já prevê que em situação de pandemia seja utilizado" este instrumento, que permite um pagamento "justo" do serviço.

"Numa requisição civil, paga-se o serviço, o que nos preocupa é não só ter uma capacidade de saúde instalada, mas organizada, articulada, e não gerida casuisticamente para os privados fazerem apenas o que lhes convém", afirmou.

Sobre as medidas que serão anunciadas no sábado pelo Governo, Catarina Martins apenas disse que têm dois objetivos, que considerou "comuns a todos".

"Por um lado, preservarmos a resposta da saúde numa pandemia ainda prolongada durante meses. Têm de ser as medidas possíveis e eficazes durante um período prolongado", defendeu.

Por outro lado, Catarina Martins adiantou que o Governo tem um objetivo de mais curto prazo e que "tem razão de ser": "Conseguir controlar estes números a tempo de as famílias terem os seus encontros de Natal em maior segurança", explicou, sem detalhar mais.

A líder do BE insistiu ainda que todas as medidas implementadas devem ser convenientemente explicadas à população com base nas evidências científicas, manifestando ainda disponibilidade do partido para realizar sessões plenárias extraordinárias na Assembleia da República, que estão neste momento suspensas devido ao trabalho na especialidade relativo ao Orçamento do Estado.

"Precisamos eventualmente de alguma legislação no parlamento e o BE tem disponibilidade, se for preciso, para essa legislação. Certamente todos os partidos darão assentimento para sessões extraordinárias para aprovar medidas relativas ao controlo da pandemia", afirmou.

A coordenadora do BE frisou ainda ser muito importante explicar à população que "todas as baixas ou isolamentos profiláticos" devido à covid-19 são pagas a 100%.

"Que ninguém deixe de fazer baixa o isolamento por este motivo", apelou.

Numa reunião em que esteve acompanhada do líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, e dos deputados Jorge Costa e Moisés Ferreira, Catarina Martins foi questionada se tinha sido abordado o próximo Orçamento do Estado - depois de o BE ter votado contra na generalidade -, mas assegurou que o encontro apenas tratou de assuntos ligados à pandemia.

PCP pede "pedagogia"

O secretário-geral do PCP defendeu que o Governo deve tomar medidas "proporcionais" e com "pedagogia", avisando que não se pode transformar um problema de saúde "num caso de polícia".

"Exagerar nessas medidas, pensar que se resolve como um problema securitário, assim não resolvemos o problema. É essa pedagogia para que o povo compreenda o sentido e não procurar de uma forma fácil uma medida securitária, designadamente de confinamento das pessoas, com toda a paralisação da atividade económica e do plano social", criticou Jerónimo de Sousa, no final de uma reunião de mais de uma hora com o primeiro-ministro, António Costa.

O secretário-geral do PCP defendeu ainda que as medidas a anunciar pelo Governo no sábado "são inseparáveis" de medidas de reforço do Serviços Nacional de Saúde (SNS), dizendo discordar de uma requisição civil dos privados se tal significar desvalorizar o sistema público.

"Não transformemos um problema de saúde num problema policial", apelou.

Jerónimo de Sousa foi o terceiro líder partidário a ser recebido em São Bento, num dia em que António Costa ouve todos os nove os partidos com representação parlamentar para procurar um consenso para a adoção de medidas imediatas de combate à pandemia de covid-19, que tem registado um continuado aumento em Portugal.

