Rio contra o "folclore parlamentar" da multiplicação de projetos

Rui Rio preocupado com economia, mas otimista com vitória sobre o vírus

A multiplicação de projetos dos partidos da oposição sobre o combate ao covid-19 - mais de cem já entregues no Parlamento - não passa de "folclore parlamentar".

A consideração foi feita esta tarde por Rui Rio numa conferência de imprensa esta tarde na qual apresentou o programa do PSD para medidas económicas de curto prazo para fazer face aos custos imediatos da pandemia do covid-19.

Segundo explicou, as medidas serão entregues por si ao primeiro-ministro, para que este faça o que entender com elas.

Ou seja, excetuando "uma ou, quando muito, duas", o PSD não tenciona apresentar projetos-lei no Parlamento que as traduzam em articulados legais. Porque, disse o líder do PSD, isso já levou a que na próxima quarta-feira haja uma agenda na AR com mais de cem diplomas.

Isto, no seu entender, não passa de "folclore parlamentar" e "na prática não é contributo nenhum" para ajudar a combater a crise. "Nessa competição não entramos", insistiu ainda o líder do PSD.

No programa apresentado, sugere-se a "desburocratização do acesso ao lay off", passando o Estado a pagar diretamente aos trabalhadores em vez de o fazer às empresas. "Não custa mais ao Estado", disse o líder do PSD.

Rio também insistiu muito na ideia de que os sócios-gerentes das empresas devem ser considerados igualmente como todos os outros trabalhadores no acesso ao lay off.

Ainda quanto a este mecanismo, o líder do PSD sugeriu que deve ser alargado aos trabalhadores das empresas públicas municipais e que, nas privadas, os sócios-gerentes devem ser tratados como todos os outros trabalhadores.

[em atualização]