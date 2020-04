Eurogrupo sem acordo. Holanda disponível para apoio com "condições"

"Após 16 horas de discussões, chegámos perto de um acordo, mas ainda não estamos lá", pelo que "suspendi o Eurogrupo e [a discussão] continua amanhã, quinta-feira", informa através da rede social Twitter o presidente do fórum de ministros das Finanças da zona euro, o português Mário Centeno.

O responsável garante que, ainda assim, o seu objetivo para a resposta europeia à crise "permanece" o mesmo, visando criar a consenso para "uma forte rede de segurança da União Europeia contra as consequências da covid-19, protegendo trabalhadores, empresas e países, e compromissos com um plano significativo de recuperação".

Também através daquela rede social, o porta-voz do Eurogrupo, Luís Rego, informou que, devido à suspensão dos trabalhos, a conferência de imprensa marcada para esta manhã foi adiada. "Mais detalhes serão anunciados posteriormente", adianta.

A videoconferência desta quarta-feira do Eurogrupo, conduzida desde Lisboa por Mário Centeno, começou na terça-feira já com um atraso de uma hora, às 15:00 de Lisboa, tendo sido interrompida cerca das 18:00 para uma pausa de uma hora.

Porém, essa interrupção -- durante a qual são feitos os tradicionais contactos bilaterais para tentar alcançar consensos -- foi sendo prolongada até às 22:00 de Lisboa, até ao anúncio de que os trabalhos iriam entrar noite dentro.

Ministro holandês das finanças abre a porta a ajuda económica "com condições"

O ministro holandês das finanças, Wopke Hoekstra, que recentemente defendeu que a Comissão Europeia devia investigar países como Espanha, que dizem não ter margem orçamental para responder ao impacto da crise provocada pelo covid-19 - declarações consideradas "repugnantes" por António Costa", disse esta quarta-feira que "é importante que a Europa disponibilize fundos".

"Reunião de Eurogrupo muito longa, intensa e também construtiva sobre a crise do coronavírus que nos afeta a todos. Estamos a lidar principalmente com uma crise de saúde e é importante que a Europa disponibilize fundos. Também concordamos com o apoio do Banco Europeu de Investimento às empresas e empreendedores em dificuldades", escreveu no Twitter.

"Devido à atual crise, precisamos de abrir uma exceção e o Mecanismo Europeu de Estabilidade deverá ser utilizado incondicionalmente para cobrir custos médicos. Para o apoio económico de longo prazo, achamos que seria sensato acordar a utilização do Mecanismo Europeu de Estabilidade mediante certas condições económicas. Continuaremos as discussões sobre como lidar com esta crise", acrescentou.

Comissão Europeia pede "sentido de responsabilidade"

O comissário europeu da Economia apelou esta quarta-feira ao "sentido de responsabilidade" do Eurogrupo, por os ministros das Finanças da zona euro não terem ainda chegado a acordo sobre a resposta económica da Europa à crise gerada pela covid-19.

"A Comissão Europeia apela ao sentido de responsabilidade necessário numa crise como esta", vinca o responsável europeu pela pasta da Economia, Paolo Gentiloni, numa publicação na rede social Twitter, dando conta da suspensão dos trabalhos após 16 horas de negociações.

Aquele que é o representante do executivo comunitário nas discussões do Eurogrupo sobre a crise gerada pela pandemia covid-19, adianta: "Amanhã é outro dia".

A reunião do Eurogrupo foi suspensa esta madrugada após 16 horas de discussões sem consenso para um compromisso político sobre a resposta económica da Europa à crise provocada pela pandemia covid-19, e será retomada na quinta-feira.

Também através do Twitter, o ministro francês da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, e o seu homólogo alemão, Olaf Scholz, exortam "todos os Estados europeus a derrubar os desafios excecionais para chegar a um acordo ambicioso" no Eurogrupo, numa publicação conjunta (e publicada pelo primeiro).

Já Olaf Scholz, numa publicação também assinada com Bruno Le Maire, vinca na sua conta do Twitter que, "nesta hora difícil, a Europa deve permanecer unida". "Apelamos a que todos os países do euro não se recusem a resolver estas questões financeiras difíceis e que possibilitem um bom compromisso para todos os cidadãos", refere a mesma mensagem.

Antes da reunião, Centeno disse esperar que os ministros das Finanças europeus cheguem a acordo sobre um pacote financeiro de emergência robusto para trabalhadores, empresas e países, e que se comprometam claramente com um plano de recuperação de grande envergadura.

Contudo, o compromisso a que os ministros das Finanças estão obrigados a chegar está a revelar-se difícil de fechar, pois o ponto mais controverso da resposta, o financiamento para os Estados-membros, que Centeno defende que deve ser garantido através de linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), por ser a opção mais prática e "consensual", continua a dividir os Estados-membros.

De um lado, vários países, encabeçados por Itália, defendem antes a emissão conjunta de dívida - os chamados eurobonds ou coronabonds - e o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, já reafirmou a sua oposição à solução em forma de empréstimos do fundo de resgate da zona euro. Do outro, um conjunto de países, com Holanda à cabeça, rejeita liminarmente a mutualização da dívida, e, mesmo em relação às linhas de crédito do MEE, quer impor condições.

Mais pacíficas serão as duas outras vertentes do pacote de emergência que o presidente do Eurogrupo espera fechar nesta reunião, para apresentar aos chefes de Estado e de Governo da UE: o programa de 100 mil milhões de euros proposto pela Comissão Europeia para financiar regimes de proteção de emprego e uma garantia de 200 mil milhões de euros do Banco Europeu de Investimento para apoiar as empresas em dificuldades, especialmente as pequenas e médias empresas.

Em pouco mais de um mês, esta é a quarta reunião por videoconferência dos ministros das Finanças europeus para tentar acordar uma resposta comum à crise do novo coronavírus, sendo que desta feita é-lhes exigido um compromisso, para ser apresentado aos líderes europeus.

No último Conselho Europeu por videoconferência, realizado em 26 de março, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, após uma longa e tensa discussão, mandataram o Eurogrupo para apresentar, no prazo de duas semanas, propostas concretas sobre como enfrentar as consequências socioeconómicas da pandemia, que "tenham em conta a natureza sem precedentes do choque de covid-19", que afeta as economias de todos os Estados-membros.