Proibidos ajuntamentos de mais de cinco pessoas

O Conselho de Ministros deliberou proibir ajuntamentos de mais de cinco pessoas, salvo com laços familiares, anunciou o primeiro-ministro após a reunião do plenário governamental-

O governo decidiu também aprovar um diploma que reforça a capacidade financeira das autarquias, "agilizando o endividamento".

Ao mesmo tempo, foi prorrogado o prazo para proprietários limparem matas, que terminava a 15 de abril.

Ficou ainda clarificado que os doentes com covid-19 serão isentos de taxas moderadoras.

António Costa esclareceu que a proibição na Páscoa para as pessoas se deslocarem para fora do seu concelho se aplica a qualquer tipo de transporte: quem for de carro, transporte público ou até a pé.

E - acrescentou - violar a norma pode ser penalizado com crime de desobediência. Além disso, explicou o PM, as pessoas que forem obrigados a movimentar-se inter-concelhos por razões de trabalho devem ter consigo um documento que comprove onde trabalham.

Foram também aprovadas medidas para proteger a população prisional - reclusos, funcionários e guardas prisionais.

Será "agilizado" o processo de indultos humanitários pelo PR para "pessoas idosas ou vulneráveis".

Haverá ainda um "perdão parcial das penas de prisão até dois anos ou nos últimos dois anos penas de prisão" - mas isto não se aplica a penas de homicídio, violação, abusos de menores e violência doméstica, bem como para reclusos que tenham sido condenados enquanto titulares de cargos políticos, polícias, militares e magistrados.

As licenças precárias poderão passar a ter 45 dias e, findo o seu gozo, as autoridades poderão antecipar a liberdade condicional - mas isso ficará condicionado pelo não cometimento de crimes e obediência ao confinamento obrigatório.

[em atualização]