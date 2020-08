Presidente da República preocupado com falta de regras para Festa do Avante!

"Estamos a cinco dias da realização [da Festa do Avante!] e não se conhece a posição das autoridades sanitárias sobre as regras que entendem que devem presidir à realização. Isto é, não há conhecimento atempado, não há clareza, e não se pode saber se há respeito pelo princípio da igualdade", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Monchique.

E prosseguiu: "Isto não é bom para o organizador também, que não conhece as regras, e não é bom para a credibilidade. Estamos no meio de uma pandemia, números têm subido nos últimos dias e mais do que nunca é importante que se saibam as regras com clareza. E a cinco dias do evento não se sabe quais são as regras. Isso preocupa-me".

O Presidente da República recordou que em 26 de maio quando promulgou a lei sobre festas e festivais, alertou para três pontos importantes: "Primeiro, quando as autoridades sanitárias interviessem, interviessem com clareza, a segunda era, de forma atempada para as pessoas com tempo conhecerem as regras do jogo, e a terceira, respeitando o princípio da igualdade, tratar igualmente situações iguais".

Rebelo de Sousa lembrou ainda que a pandemia de covid-19 tem conhecido altos e baixos, com os valores a subirem "um bocado, estando ainda numa linha que não é de rotura, mas têm subido".

"Mais do que noutras ocasiões impunha-se que se soubesse com antecedência as regras do jogo, não se sabe. Se conhecessem as regras do jogo com clareza, não se conhece, e se pudesse comparar com outras situações, não é possível", destacou.

O chefe de Estado afirmou que a situação o preocupa "e não é um bom augúrio a esta distância", manifestando-se surpreendido que "a cinco dias da Festa do Avante! não sejam conhecidas as regras".

Devido à pandemia da covid-19, a 44.ª edição da Festa do Avante!, que se realiza de 04 a 06 de setembro, conta este ano com um terço da lotação (33 mil pessoas).