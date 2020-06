PCP mantém Festa do Avante! mas promete "pesar e bem" circunstâncias

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou esta terça-feira que o partido mantém a intenção de realizar a Festa do Avante! em setembro, mas promete "pesar e bem" as circunstâncias em que vai acontecer.

O evento está marcado para entre 4 e 6 de setembro no concelho do Seixal, que faz parte da Área Metropolitana de Lisboa, que, a partir de hoje, está sujeita, a medidas mais restritivas para conter os casos de covid-19. Entre elas a proibição de ajuntamentos de mais de dez pessoas ou o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais a partir das 20.00 (exceto restaurantes) - e quem desrespeitá-las pode incorrer em crime de desobediência, determinou o Governo.

No final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o líder comunista foi questionado se, perante as novas medidas restritivas na Área Metropolitana de Lisboa, o PCP poderia reavaliar a realização do evento, que marca anualmente a rentrée comunista. "Pela enésima vez, dizer que a festa está marcada desde o ano passado, estamos a pensar realizá-la, acompanhada naturalmente de uma avaliação das circunstâncias em que ela se vai realizar", disse.

O líder do PCP defendeu o que tem sido o "sentido de responsabilidade" do partido nesta pandemia e a sua intenção de tentar o "regresso à normalidade", mas sem prejudicar a saúde pública. "Mantemos a Festa do Avante!, mas pesaremos e bem as circunstancias em que se possa realizar", assegurou.