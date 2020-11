Militares no comando, lares evacuados, testagem maciça. O que o PSD defende

O PSD quer que todas as pessoas contactadas por uma pessoa infetada sejam testados em 24 horas. A proposta foi esta manhã avançada pelo deputado (e médico) Ricardo Batista Leite, numa conferência de imprensa para apresentar "as propostas do Conselho Estratégico Nacional para o controlo e gestão da saúde em Portugal no contexto da pandemia COVID-19".

"Portugal não está a fazer o suficiente. A testagem é um elemento crítico sem o qual não há controlo da pandemia", disse o dirigente social-democrata, que salientou ainda a importância de ser dispensável a obrigatoriedade de receita para se fazer um teste. "Identificar, testar e isolar em 24 horas é crítico", insistiu.

Para efeitos de reforço substantivo da capacidade de rastreamento, o deputado falou na necessidade de recorrer a estudantes na área da Saúde e até na utilização de call centers.

"Evacuação imediata"

O PSD defende também que o Estado deve proceder a um mapeamento de todos os lares de idosos em Portugal, legais e ilegais, e proceder à "evacuação imediata" para hospitais de retaguarda daqueles onde não haja condições de segurança para manter os idosos (e funcionários) protegidos do vírus.

Segundo Ricardo Batista Leite, as Forças Armadas devem ser colocadas no topo da hierarquia de comando nas operações de combate à pandemia - mas "em articulação com a DGS e com a Proteção Civil".

Outras medidas propostas foram a libertação dos médicos de família da tarefa de acompanharem telefonicamente os doentes em quarentena doméstica. O PSD insiste também que os espaços não covid das unidades do SNS assim se devem manter, passando o Estado a utilizar a "capacidade instalada" no setor privado e social sempre que no sistema estatal a capacidade covid se esgotar.

O deputado social-democrata disse que as sugestões do PSD se baseiam na informação que é pública e "partem do pressuposto que o Governo está a fazer tudo para controlar a onda que está em crescendo".

Acompanhado pelo coordenador do CEN para a Saúde, António Araújo, o social-democrata destacou, do conjunto de propostas, o eixo da emergência e o eixo da "visão a longo e médio prazo".

"Na visão da emergência que é a resposta imediata, ultrapassada a discussão do que nós temos termos de reduzir o número de novos casos, há aqui uma necessidade de garantir, no que diz respeito à Covid-19, testagem, identificação e isolamento de todos os infetados e de todos os suspeitos, é um elemento crítico sem o qual não há controlo da pandemia", disse.

No que diz respeito aos doentes não covid-19, Baptista Leite considera ser fundamental garantir uma recuperação das listas de espera para consultas, cirurgias e exames adiadas neste contexto de pandemia, utilizando o sistema de saúde como um todo, público e privado, para assegurar que todos os doentes não covid-19 tem acesso aos cuidados de saúde.

[em atualização]