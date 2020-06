Centeno deixa as Finanças. João Leão é o novo ministro. Mourinho Félix sai

Mário Centeno deixa o Ministério das Finanças, numa exoneração que já foi aceite pelo Presidente da República. João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento, toma posse como ministro no dia 15.

"O Presidente da República recebeu do Primeiro-Ministro as propostas de exoneração, a seu pedido, do Ministro de Estado e das Finanças, Professor Doutor Mário Centeno, e de nomeação, em sua substituição, do Professor Doutor João Leão. O Presidente da República aceitou as propostas, realizando-se a cerimónia da posse no dia 15 de junho, às 10 horas", lê-se na nota emitida por Belém.

Com esta subida de João Leão, sai também do governo Ricardo Mourinho Félix, que era secretário de Estado adjunto e das Finanças, muito próximo de Centeno, e que foi muito falado como um potencial sucessor do agora ministro das Finanças cessante.

João Leão fazia parte da equipa de Mário Centeno desde o início como secretário de Estado do Orçamento e foi um dos peritos que integrou o grupo de 12 personalidades que António costa chamou em 2015 para elaborar o seu primeiro Programa Eleitoral.

No governo, o novo ministro das Finanças é considerado um profundo conhecedor da de ciências economia portuguesa. O que se justifica pelo seu trabalho académico, como professor de Economia do Instituto Superior do Trabalho e da Empresa (ISCTE), quer por ter sido diretor do gabinete de estudos do Ministério da Economia entre 2010 e 2014.

João Leão também foi assessor do secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento, Fernando Medina, entre 2009 e 2010, no segundo governo de José Sócrates.

Com 45 anos,, João Leão é doutorado em Economia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, depois de se ter licenciado e feito o mestrado em Economia na Universidade Nova de Lisboa. Entre 2010 e 2014, João Leão foi membro do Conselho Económico e Social e do Conselho Superior de Estatística. Em 2010 e 2012, integrou a delegação portuguesa no Comité de Política Económica da OCDE, tendo participado em vários grupos de trabalho.

Crispação com Centeno

O timing da saída de Centeno do governo causou surpresa, mas já era esperado que acabasse por deixar a pasta das Finanças. Não só porque era falado há bastante tempo para suceder a Carlos Costa no Banco de Portugal - o que não se sabe se virá a acontecer - como o também presidente do Eurogrupo entrou em colisão com António Costa nas últimas semanas.

Primeiro quando quando no Parlamento entrou em contradição com o primeiro-ministro sobre a injeção de 850 milhões de euros no Novo Banco, que António costa desconhecia que tivesse sido feita, de tal forma que recebeu o apoio do Presidente da República.