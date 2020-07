Marcelo desconfina com viagem a Madrid esta terça-feira

Há cerca de seis meses que o Presidente da República não punha o pé fora do país, ou melhor colocou recentemente mas quando Portugal e a Espanha abriram fronteiras no processo de desconfinamento, a 1 de julho. Mas viagem a sério só faz agora a Madrid depois de precisamente ter sido convidado por Felipe VI; nesse momento em que assinalaram a possibilidade de voltar a transitar livremente de país para país. Marcelo Rebelo de Sousa vai bater-se por projetar a imagem país seguro num momento em que a pandemia de covid-19 volta a agravar-se em vários países da Europa.

O Presidente almoça esta terça-feira com o rei de Espanha, no Palácio da Zarzuela, com o qual trocará impressões sobre a pandemia, mas também sobre o evoluir das negociações do Conselho Europeu, em Bruxelas, quer para o plano de recuperação económica da Europa quer dos fundos estruturais. Negociações que poderão mesmo terminar no mesmo dia em que o Presidente se encontra em Madrid.

Esta é a segunda ausência do país desde que se registaram os primeiros casos de infeção em Portugal. A primeira foi quando se deslocou a Badajoz com o primeiro-ministro para a abertura de fronteiras.

Desde que a pandemia se espalhou pela Europa foram cancelas dezenas de visitas oficiais. No caso do Presidente da República, duas que não concretizou foi uma prevista a Nápoles, para o encontro COTEC, que costuma reunir dezenas de empresários portugueses, e uma visita de Estado à Bulgária e à Eslovénia. Os duques do Luxemburgo também adiaram a visita que estava prevista a Portugal.