Mais engenheiros, TGV e soft power. Conheça o plano de recuperação da economia 2020/2030

Portugal deve formar mais engenheiros e começar por atrair os alunos do ensino secundário para a profissão, defende-se na versão preliminar do plano de recuperação económica e social de Portugal 2020-2030 elaborado por António Costa e Silva, a que a Lusa teve acesso.

O gestor contratado pelo primeiro-ministro considera que "é vital Portugal reforçar o seu papel como centro europeu de engenharia" e que o país precisa de "engenheiros, não só de 'software' ou eletrotecnia, mas engenheiros mecânicos, civis, químicos, mineiros, físicos tecnológicos, aeroespaciais e outros".

Costa e Silva recomenda ainda a expansão das redes do metro de Lisboa e do Porto, incluindo aqui a construção de uma nova travessia do Douro a montante da ponte da Arrábida, com aposta na mobilidade elétrica. Ainda no capítulo das grandes obras públicas, pede a retoma do projeto de ligação entre o Porto e Lisboa por alta velocidade ferroviária e a construção de um novo aeroporto de Lisboa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além disso, o país deve reforçar a cooperação geopolítica e económica para se tornar um 'player' (ator) atlântico, e não só europeu, segundo uma versão preliminar da proposta de plano de recuperação da economia para os próximos dez anos hoje divulgada.

"O objetivo aqui é transformar Portugal numa potência média do 'soft power' [poder de persuasão], ligando a diplomacia, as missões de solidariedade internacional das Forças Armadas Portuguesas, a tecnologia e a necessidade de combater as ameaças globais, para abrir caminho à criação de plataformas colaborativas que podem resolver problemas e abrir novas vias para a cooperação geopolítica e económica", lê-se no documento.

O documento, de 120 páginas, foi intitulado "Visão Estratégica para o plano de recuperação económica e social de Portugal 2020-2030", Começa por traçar um cenário negro das consequências económicas e sociais da pandemia.

Ponto de situação e ação imediata

- A economia portuguesa poderá cair 12% em 2020, um recuo muito superior ao de 6,9% previsto pelo Governo.

- O consumo pode registar uma queda de 11% em 2020, o investimento de 26% e a taxa de desemprego pode chegar aos 11,5%.

- "A partir de setembro de 2020, a situação de muitas empresas pode deteriorar-se significativamente e é fundamental existir no terreno um programa agressivo para evitar o colapso de empresas rentáveis."

- Costa e Silva salienta que pode haver um problema com a diferença de tempo entre o agravar da crise no segundo semestre deste ano e a chegada da ajuda europeia no próximo ano.

Apoio às empresas

- Criação "de um fundo, de base pública" mas com "capital aberto a fundos privados", para "operações preferencialmente em coinvestimento, dirigido a empresas com orientação exportadora e potencialidades de exploração de escala".

- Criação de um "fundo soberano" para cumprir este objetivo.

- Revisão do sistema nacional de garantia mútua.

- Criação de um banco promocional [tipo Banco do Fomento], "definindo uma matriz clara da operação em torno dos segmentos de empresas com maior capacidade de arrastamento e não numa lógica de assunção das operações de risco que o sistema financeiro convencional não está disponível para aceitar". Por outro lado, esta instituição terá também o mandato de um banco verde para garantir uma maior capitalização de investimentos verdes.

- "Desenvolvimento de uma abordagem integrada entre financiamento à exportação, seguros de crédito, estímulo ao investimento internacional, que integrem a oferta de soluções, com maior presença dos estímulos públicos".

- Criação de "mecanismos que facilitem o acesso a seguros de crédito às empresas, o que passa por criar uma verdadeira Cosec portuguesa".

- "Programa de apoio à reestruturação de empresas, apoiando a recuperação e a realocação de capital em empresas mais produtivas, com reafetação de meios de produção e trabalhadores".

- "Possibilidade de dedução de lucros nos últimos exercícios, mecanismos de incentivo e créditos fiscais para fomentar a revitalização das empresas, dedução de prejuízos acumulados, incentivos a fusões e aquisições para criar massa crítica na economia".

Obras públicas

- "Construir um eixo ferroviário de alta velocidade Porto-Lisboa para passageiros, começando com o troço Porto-Soure (onde existem mais constrangimentos de circulação)".

- com "uma posterior ligação a Espanha", visando "favorecer todo o litoral português e facilitar o equilíbrio financeiro da exploração.

- Equacionar no médio-prazo a ligação ferroviária Porto-Vigo.

- Linhas ferroviárias totalmente eléctricas.

- Construção do eixo Sines-Madrid e renovação da Linha da Beira Alta, dois "eixos fundamentais" para o tráfego de mercadorias para Espanha.

- Investimento "nos portos de Sines e de Leixões para aumentar ainda mais a sua competitividade.

- Construção de um terminal portuário de minérios para exportação dos recursos minerais estratégicos, "em particular o lítio", entre outros.

- No porto de Lisboa, "estabelecimento de uma plataforma de negociação que conduza a um pacto entre as empresas e as entidades sindicais que salvaguarde o funcionamento" daquela estrutura.

- Desenvolver um plano para reconverter o porto da praia da Vitória, nos Açores, numa "espécie de estação para fornecer gás natural liquefeito aos navios que cruzam o Atlântico".

- Construção de um novo aeroporto para a grande Área Metropolitana de Lisboa.

Recursos humanos

- Portugal deve formar mais engenheiros e começar por atrair os alunos do ensino secundário para a profissão.

- "É vital Portugal reforçar o seu papel como centro europeu de engenharia" e que o país precisa de "engenheiros, não só de 'software' ou eletrotecnia, mas engenheiros mecânicos, civis, químicos, mineiros, físicos tecnológicos, aeroespaciais e outros".

- Criação de 'kits' pedagógicos ilustrativos das profissões mais necessárias para atrair estudantes do ensino secundário.

- Implementação de um "novo ciclo de investimento e desenvolvimento" para "cobrir fragilidades que ainda existem na capacidade do sistema científico" na formação de investigadores e acesso às tecnologias. Escolas superiores de sistemas digitais, escolas de pós-graduação e centros colaborativos de formação devem ser dos principais destinatários destes investimentos, defende.

- "Imperioso incrementar a ligação" de projetos como a rede de laboratórios colaborativos e as parcerias das universidades portuguesas com grandes instituições científicas norte-americanas - MIT e Carnegie Mellon, por exemplo -- com as empresas."

- Dar prioridade ao "projeto para a Rede Ibérica de Computação Avançada e Supercomputação Verde".

- Reforço dos meios do Centro de Computação Avançada da Universidade do Minho.

Afirmação externa

- "Portugal deve reforçar a cooperação geopolítica e económica para se tornar um 'player' (ator) atlântico, e não só europeu". "O Oceano Atlântico está a ressurgir como grande plataforma energética e comercial", afirma, apontando que "vai ser uma das grandes vias marítimas do século XXI", o que representa "uma possibilidade imensa de mudar o estatuto e a trajetória" de Portugal.

- Objetivo: transformar Portugal numa potência média do 'soft power' [poder de persuasão], ligando a diplomacia, as missões de solidariedade internacional das Forças Armadas Portuguesas, a tecnologia e a necessidade de combater as ameaças globais, para abrir caminho à criação de plataformas colaborativas que podem resolver problemas e abrir novas vias para a cooperação geopolítica e económica".

- Exemplos de "soft power": projetos de cooperação com os países do Norte de África "para minimizar o avanço da desertificação, combater a ameaça climática e a escassez de água", e com as nações do Atlântico Sul "para preservar as rotas internacionais de comércio e prevenir os ataques piratas".

- Parceria científica e tecnológica e a cooperação geoeconómica entre as nações do Atlântico "para o desenvolvimento sustentável dos recursos energéticos e minerais e para proteger o oceano e os seus ecossistemas"

.- Criação de uma grande Universidade do Atlântico e um centro de previsão do clima, atraindo parceiros internacionais para os Açores.

[em atualização]