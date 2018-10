Veja os bairros históricos de Lisboa onde já não pode haver mais alojamentos locais

O "Estudo Urbanístico do Turismo em Lisboa", feito pela Câmara Municipal para fundamentar a criação de zonas de contenção ao alojamento local na cidade, cria o conceito de "zonas turísticas homogéneas" - definido em função dos traçados urbanos, tipo de espaços e concentração de unidades turísticas, e com limites que não são coincidentes com as fronteiras administrativas das freguesias.

Foram identificadas 15 zonas turísticas homogéneas, sendo a zona 2 o Bairro Alto/ Madragoa e a zona 3 Castelo/Alfama/Mouraria - as futuras áreas de contenção ao alojamento local na cidade, onde mais de 25% da habitação disponível já está afeta ao alojamento local. Eis a delimitação definida para as zonas de contenção de Castelo, Mouraria e Alfama:

Clique aqui para ver este mapa em alta resolução, com os nomes das ruas abrangidas

Com a nova lei do alojamento local - que dá as câmaras o poder de restringir a abertura de novas unidades para arrendamento de curta duração, uma faculdade que até agora não tinham - a entrar em vigor na segunda-feira, a Câmara de Lisboa deverá aprovar as novas restrições ainda no decorrer da próxima semana.

Eis a delimitação definida para as zonas de contenção de Bairro Alto/Madragoa:

Clique aqui para ver este mapa em alta resolução, com os nomes das ruas abrangidas

Além das zonas que ficam já com restrições, há mais cinco que ficam sob monitorização:

Zona 1 - Baixa Chiado e Eixos Av. Liberdade, Av. Almirante Reis, Rua Castilho

Zona 4 - Graça

Zona 5 - Colina de Santana

Zona 8 - Ajuda

Zona 12 - Lapa Estrela