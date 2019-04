Tancos. Ministro da Defesa soube da "encenação", reafirma Vasco Brazão

"Não me calarei, contarei tudo o que sei, doa a quem doer", afirmou Vasco Brazão, um dos 20 arguidos do inquérito ao furto e à recuperação do material furtado nos paióis de Tancos, em junho de 2017. Ouvido esta quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o Major, que foi o inspetor-chefe da investigação da parte da Polícia Judiciária Militar (PJM), reafirmou que o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, foi informado sobre a "encenação" do "achamento" das armas, depois da mesma ter ocorrido.

"O diretor da PJM, numa diligência comigo, comunicou ao ministro da Defesa Nacional, na presença do chefe de gabinete, que o aparecimento das armas não foram como publicitada, mas sim através de um informador", revelou aos deputados.

Brazão não indicou a data específica desta comunicação, mas segundo o que já veio a público, terá sido dois dias depois da referida recuperação das armas. Nessa altura, a PJM tinha anunciado em comunicado que as armas tinham sido recuperadas na sequência de uma investigação da PJM, com o apoio da GNR de Loulé.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Numa declaração inicial à CPI, antes de começar a ser questionado pelos deputados, Vasco Brazão, assinalou que toda esta operação, que ocultaram à PJ e ao MP - que assumiu ter sido um "erro" - foi preparada com o conhecimento do ex-diretor, coronel Luís Vieira, também arguido no processo e em prisão preventiva domiciliária.

"O diretor da PJM estava muito muito empenhado em salvaguardar o sucesso da operação e estabeleceu contactos ao mais alto nível", afirmou. Quando questionado pelo deputado do CDS sobre o que queria dizer "ao mais alto nível", respondeu que era o que dizia o coronel Luís Vieira. "Terá que lhe perguntar a ele", frisou.

(em atualização)