Secretária-geral adjunta do PS sai em defesa de Centeno

Deputado do PS acusa outro deputado do PS de "radicalismo barato"

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, saiu em defesa do ministro das Finanças, que foi criticado à esquerda e pelo ex-porta-voz socialista João Galamba, lembrando que, na sua opinião, Mário Centeno "tem feito um trabalho extraordinário na recuperação da nossa economia com rigor das contas públicas e ganho de credibilidade junto das empresas, das famílias em Portugal e das instituições europeias".

Depois da divulgação de um vídeo no qual o ministro português saudava, enquanto presidente do Eurogrupo, a saída da Grécia do programa de assistência financeira - e que Galamba descreveu como "lamentável" - Ana Catarina Mendes sublinhou, na sua página do Facebook, que "Portugal tem hoje a Presidência do Eurogrupo pelo trabalho que este Governo tem feito para que Portugal possa desenvolver-se com qualidade e mais oportunidades para todos".

Para a "número 2" socialista, "a Grécia tem vivido momentos muito duros" pelo que "a notícia da saída da ajuda financeira é uma boa notícia, em primeiro lugar para os cidadãos gregos, em segundo lugar pela possibilidade de olhar para o futuro com mais sensibilidade e maior confiança (os dados económicos já o vão demonstrando)".

Ana Catarina Mendes remata o texto afirmando que "não" defende nem "nunca" defenderá "a austeridade que as instituições europeias impuseram aos estados, como Portugal", mas nota que "saudar esta saída é perceber que na Europa se desenha um novo futuro, que a reforma da zona euro se impõe e que a solidariedade é mais importante que a austeridade!".

O presidente do Eurogrupo foi acusado de branquear os efeitos na Grécia das políticas de austeridade impostas pela UE e pelo FMI dentro do PS, pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda.