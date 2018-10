Santana Lopes admite gerigonça à direita

No espaço Grande Entrevista desta quarta-feira na RTP3, Pedro Santana Lopes admitiu um cenário de gerigonça à direita após as eleições legislativas de 2019. "O diabo não vai aparecer em 2019, mas vamos ver se vai haver um diabo eleitoral. Não menosprezo Rui Rei nem o desconsidero", frisou o fundador e líder do recém-formado partido Aliança, numa entrevista que apenas vai para o ar às 22.30, mas que a RTP1 já desvendou alguns excertos durante o Telejornal.

O antigo primeiro-ministro disse que não tem guerras, "nem com Jerónimo de Sousa nem com Catarina Martins", e explicou o que o levou a sair do PSD: "Disse a 31 de julho de 1989 que o PPD está cansado do PSD. Sou um homem de direita, um democrata."

